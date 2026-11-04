Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. ratifica que las deportaciones continuarán pese al revés electoral

El secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Markwayne Mullin, confirmó este miércoles que el programa de expulsiones y control fronterizo del Ejecutivo se mantendrá sin alteraciones, apenas un día después de la contundente derrota sufrida por el Partido Republicano en las elecciones de medio término.

“Las deportaciones continuarán”, sentenció el funcionario a través de su cuenta oficial en la plataforma X, con lo cual disipó cualquier especulación sobre un posible repliegue de la agenda migratoria impulsada por la administración del presidente Donald Trump a raíz de los resultados en las urnas.

Los comicios reflejaron un retroceso generalizado para la bancada oficialista, con una pérdida de apoyo en aproximadamente el 99 % de los 2.200 condados analizados en comparación con los registros de las presidenciales de 2024, con una incidencia notable en sectores demográficos de alta concentración hispana.

Si bien la seguridad fronteriza constituyó un eje vertebrador de la gestión gubernamental, las encuestas a pie de urna revelaron que las prioridades del electorado estuvieron dominadas por factores económicos y la situación institucional, las cuales acapararon el 39 % y el 32 % de las preferencias respectivamente, frente a un 14 % que situó a la inmigración como su principal preocupación.

De acuerdo con las estimaciones del Instituto de Política Migratoria (MPI), el volumen de deportaciones ejecutadas desde el inicio del mandato hasta finales de julio ascendió a unas 980.000 personas, con la proyección de un cierre de aproximadamente 660.000 expulsiones para el año fiscal concluido el pasado 30 de septiembre.

Asimismo, la institución calculó que el 80 % de las deportaciones contabilizadas hasta julio correspondieron a personas sin condenas penales, un dato que ha generado controversia sobre los criterios operativos de selección aplicados a los migrantes expulsados.

La declaración de Mullin sugiere que, con total independencia del mensaje expresado por los electores, la administración de Donald Trump mantendrá sin modificaciones su enfoque en materia migratoria durante el tiempo que le resta en el poder.