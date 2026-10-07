Abelardo de la Espriella, en un video, dejó ver que revisa con Estados Unidos estrategia contra el narcotráfico: “La cooperación se demuestra con acciones concretas”

El presidente Abelardo de la Espriella informó este miércoles que su Gobierno avanza en la revisión de la estrategia conjunta con Estados Unidos para fortalecer la lucha contra el narcotráfico, en medio de la nueva etapa de cooperación que ambos países han venido consolidando en materia de seguridad.

A través de X, el mandatario señaló que sostuvo conversaciones relacionadas con esta estrategia y dejó claro que, para su Gobierno, la cooperación bilateral debe traducirse en acciones concretas y resultados que puedan ser comprobados.

“Revisando con Estados Unidos la estrategia conjunta en la lucha contra el narcotráfico. La cooperación se demuestra con acciones concretas y resultados verificables”, escribió De la Espriella, acompañado de las banderas de Colombia y Estados Unidos. Al finalizar su mensaje agregó: “¡Firme por la Patria!”.

Cabe resaltar que esto se da después de que Colombia y Estados Unidos fortalecieran su agenda de seguridad durante las últimas semanas. El pasado 8 de septiembre, De la Espriella se reunió en Barranquilla con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, encuentro en el que ambos gobiernos abordaron, entre otros asuntos, la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado.

En ese momento, el presidente aseguró que Colombia buscaba consolidarse nuevamente como un socio principal de seguridad de Estados Unidos en Suramérica y planteó el denominado Plan Patriota Siglo XXI, con el que se pretende modernizar capacidades como aviones, radares, drones, helicópteros, sistemas antidrones, inteligencia, ciberdefensa y fuerzas especiales.

Asimismo, el Gobierno ha planteado una estrategia que apunta a afectar toda la cadena del narcotráfico, desde los cultivos y laboratorios hasta los precursores químicos, las rutas, las estructuras armadas, los cabecillas y el lavado de activos.

Del mismo modo, se hace énfasis en que esta política también ha estado acompañada de acciones concretas. El 25 de septiembre, por ejemplo, fue extraditado a Estados Unidos Geovany Andrés Rojas, alias ‘Araña’, señalado por las autoridades estadounidenses como un presunto narcotraficante de alto nivel. La DEA destacó entonces que la operación fue resultado de la cooperación entre Colombia y Estados Unidos para desmantelar redes dedicadas al tráfico de cocaína.

A esto se suman los recientes resultados operacionales reportados por el Gobierno. El 2 de octubre, De la Espriella informó sobre 61 capturas, tres sometimientos y la incautación de 2.860 kilos de cocaína en diferentes operaciones desarrolladas en el país.

En el mismo sentido, al día siguiente, el mandatario reportó otras 55 capturas, más de una tonelada de cocaína incautada y la destrucción de siete laboratorios utilizados para la fabricación de narcóticos.

Finalmente, la coordinación internacional también hace parte de la estrategia que Colombia ha planteado ante organismos multilaterales.