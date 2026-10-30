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Viernes, 30 de octubre de 2026
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Venezuela

Nuevo canciller del régimen venezolano se reúne con representante de EE. UU.: prometió "fortalecer el diálogo" con Washington

octubre 30, 2026
Por: Redacción NTN24-Juan Carlos Senior
Reacción de EEUU ante nombramiento de Oliver Blanco como nuevo canciller del régimen venezolano - Foto: EFE
Reacción de EEUU ante nombramiento de Oliver Blanco como nuevo canciller del régimen venezolano - Foto: EFE
El encuentro con John Barrett sucedió un día luego del nombramiento de Blanco y en medio del acercamiento diplomático entre Caracas y Washington.

El nuevo ministro de Relaciones Exteriores y Comercio Internacional de Venezuela, Oliver Blanco, tuvo este viernes 30 de octubre una reunión con John Barrett, encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Caracas, en un nuevo gesto de acercamiento entre ambos territorios.

El encuentro fue descrito por el canciller como “cordial y constructivo”. Por medio de un mensaje publicado en su cuenta de X, Blanco agradeció al representante norteamericano sus palabras y buenos deseos, y aseguró que Venezuela aún tiene su disposición a profundizar los contactos bilaterales.

“Reafirmamos nuestro compromiso de seguir fortaleciendo, bajo el liderazgo de la jefe del régimen, Delcy Rodríguez, el diálogo y la cooperación bilateral en beneficio de nuestros países”, escribió el funcionario.

Pese a que no se ofrecieron detalles acerca de los asuntos específicos abordados en la reunión, el pronunciamiento de Blanco apunta a la continuidad de los canales de comunicación con Washington, en un momento en el que las dos administraciones quieren avanzar en una nueva etapa de sus relaciones.

Antes del encuentro, Barrett felicitó de manera pública a Blanco por su designación como canciller y manifestó la disposición de trabajar conjuntamente para impulsar el plan de tres fases promovido por el presidente Donald Trump y el secretario de Estado Marco Rubio.

La hoja de ruta contempla tres etapas: estabilización, recuperación y transición. La Embajada de Estados Unidos en Caracas divulgó el mensaje del diplomático, quien expresó sus deseos de éxito al nuevo ministro y vinculó su gestión con el avance de ese proceso.

La referencia al plan resulta importante porque establece el marco político que Washington planteó para Venezuela. No obstante, ni el mensaje de Barrett ni el de Blanco detallaron acuerdos concretos llegados en la reunión, ni anunciaron compromisos nuevos en materia económica, energética o institucional.

La reunión se realizó apenas 24 horas después de que Delcy Rodríguez anunciara la designación de Blanco al frente del Ministerio de Relaciones Exteriores y Comercio Internacional, en sustitución de Félix Plasencia.

Antes de asumir el cargo, Blanco se desempeñó como viceministro para Europa y Norteamérica, posición que alcanzó en febrero de 2026. Plasencia, por su parte, fue trasladado a la dirección de Asuntos Internacionales de la Presidencia, con la tarea de administrar la recuperación del oro venezolano retenido en el Banco de Inglaterra, según informó Rodríguez.

Al anunciar su nombramiento, el nuevo canciller prometió impulsar una diplomacia orientada a lograr “resultados concretos”, promover el diálogo respetuoso y abrir oportunidades de inversión y desarrollo. Igualmente defendió un servicio exterior que, según dijo, tiene que respetar todas las voces “sin exclusiones ni discriminación”.

El contacto con Barrett es así una de las primeras actividades públicas de Blanco al frente de la diplomacia venezolana y envía una señal de continuidad en el acercamiento con Estados Unidos. De momento, ambos territorios expresaron su voluntad de cooperación, pero queda por conocer qué resultados concretos generará esa agenda.

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