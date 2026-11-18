La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) detalló que la sonda espacial 'Voyager 1' alcanzó una distancia de un día luz de la Tierra tras casi 50 años de travesía en el espacio interestelar.

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De acuerdo con la agencia espacial de los Estados Unidos, esto es equivalente a unos 25.900 millones de kilómetros.

Al respecto, la NASA explica que "cualquier señal de radio enviada desde nuestro planeta requiere 24 horas de viaje de ida y otro tanto de vuelta, sumando dos días para completar la comunicación".

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La Voyager 1 es una sonda desarrollada por la NASA que fue lanzada el 5 de septiembre de 1977.

Actualmente, ostenta el récord de ser el objeto construido por el ser humano que se encuentra a mayor distancia de la Tierra. Casi cinco décadas después de su lanzamiento, la nave alcanzó el comentado hito.

Durante sus primeros años de funcionamiento, la Voyager 1 realizó importantes aproximaciones a algunos de los planetas más grandes del sistema solar.

En 1979 pasó cerca de Júpiter y, un año después, continuó su recorrido hacia Saturno.

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Gracias a estos sobrevuelos, la misión consiguió transmitir imágenes y datos científicos que permitieron ampliar el conocimiento sobre los satélites naturales.

Otro de sus grandes logros se registró en agosto del año 2012, cuando se convirtió en la primera sonda espacial en abandonar la heliosfera, región dominada por las partículas y los campos magnéticos del Sol.