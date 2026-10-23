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Fórmula 1

Kimi Antonelli puede convertirse este domingo en el campeón más joven en la historia de la Formula 1 si Max Verstappen lo permite

octubre 23, 2026
Por: Redacción NTN24-Juan Carlos Senior
Piloto de Mercedes, Kimi Antonelli | Foto: AFP
Piloto de Mercedes, Kimi Antonelli | Foto: AFP
El neerlandés llega luego de ganar las dos últimas carreras y buscará su tercer triunfo consecutivo.

Max Verstappen quiere seguir con su buen momento y, de paso, aplazar la celebración de Kimi Antonelli. El piloto de Red Bull llega al Gran Premio de Estados Unidos, en Austin, luego de ganar las carreras de Malasia y Singapur, mientras que el joven italiano de Mercedes tiene su primera oportunidad de conseguir el título mundial de Fórmula 1.

Antonelli, de 20 años, lidera el campeonato con 340 puntos, 102 más que su compañero George Russell. Si consigue la victoria el domingo y Russell finaliza noveno o peor, puede llegar a asegurar matemáticamente el campeonato.

De lograrlo, Antonelli sería el campeón mundial más joven de la historia de la categoría y rompería la marca de Sebastian Vettel, que tenía 23 años cuando obtuvo su primer título en 2010.

Pese a que el neerlandés está lejos del liderato, sus resultados recientes lo tienen como uno de los principales protagonistas del fin de semana. Verstappen suma dos victorias consecutivas y siete podios en sus últimas ocho carreras, una recuperación que regresó a Red Bull a la pelea por las victorias.

El cuatro veces campeón mundial posee el cuarto puesto de la clasificación, con 221 puntos. Aunque sus posibilidades de conseguir el título son reducidas, puede complicar los planes de Mercedes y evitar que Antonelli celebre antes de tiempo.

Además, Austin es un circuito que le favorece a Verstappen. El piloto ganó cuatro de las últimas cinco ediciones que se corrieron allí, por lo que buscará aprovechar su experiencia para alargar su racha y conseguir su tercera victoria seguida.

“No quiero afirmar ahora que estaré en la lucha en Austin”, dijo Verstappen tras vencer en Singapur, al referirse a sus chances para la siguiente carrera.

El Gran Premio de Estados Unidos se correrá este fin de semana en el Circuito de las Américas, en Texas. Antonelli necesita una actuación prácticamente perfecta y va a depender de los resultados de sus rivales para cerrar la lucha por el campeonato.

Si no logra triunfar en Austin, aún tendrá oportunidades en las siguientes carreras de México y Brasil.

La atención estará puesta en dos objetivos diferentes: Verstappen tratará de confirmar la recuperación de Red Bull, así como Antonelli buscará dar el paso definitivo hacia su primer campeonato mundial.

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