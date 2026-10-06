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Abelardo de la Espriella

Gustavo Petro reta a Abelardo de la Espriella y lo desafía a enfrentarlo en las urnas: “Yo a usted no le temo, abra las puertas de la reelección y me enfrentará”

octubre 6, 2026
Por: Redacción NTN24
Gustavo Petro y Abelardo de la Espriella - EFE.
Gustavo Petro y Abelardo de la Espriella - EFE.
Este choque ocurre mientras comienza a tomar fuerza el debate político de cara a las elecciones regionales de 2027, en las que se elegirán alcaldes, gobernadores, diputados y concejales.

La confrontación entre Gustavo Petro y Abelardo de la Espriella volvió a escalar este martes 6 de octubre, luego de que el exmandatario publicara un mensaje en su cuenta de X, en el que cuestionó al actual presidente y lanzó una advertencia sobre un eventual escenario de reelección.

Yo a usted no le temo porque conozco al dedillo su pasado, señorito Abelardo Squiffo”, escribió Petro, en una publicación en la que también hizo referencia a la posibilidad de abrir las puertas a la reelección y a un eventual enfrentamiento político con el actual jefe de Estado.

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Este post se dio después de que De la Espriella enviara un mensaje con tono electoral durante una intervención pública, en la que aseguró que su proyecto político derrotará a sus adversarios en las urnas y advirtió que “Colombia no puede retroceder nunca más”.

Esto se suma a una serie de enfrentamientos entre ambos dirigentes desde la llegada de De la Espriella a la Casa de Nariño. Las diferencias incluyen cuestionamientos a la gestión del anterior Ejecutivo, el manejo de las finanzas públicas, las políticas de seguridad e incluso un supuesto fraude electoral del que acusa Petro al actual presidente.

El pasado 13 de septiembre, el mandatario cuestionó la administración de Petro durante una alocución presidencial y lo responsabilizó por problemas fiscales y de orden público. El exmandatario respondió posteriormente a esos señalamientos y anunció que recurriría al derecho de réplica para controvertir las acusaciones.

Cabe resaltar que las diferencias económicas también llegaron a los espacios institucionales. En su intervención del 15 de septiembre, Petro rechazó los cuestionamientos sobre el endeudamiento y defendió las decisiones presupuestales de su administración. El episodio evidenció la profundidad de las diferencias entre el actual Gobierno y el dirigente opositor.

El nuevo choque ocurre mientras comienza a tomar fuerza el debate político de cara a las elecciones regionales de 2027, en las que se elegirán alcaldes, gobernadores, diputados y concejales.

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Durante una visita a Pereira, De la Espriella aseguró que su Gobierno enfrentará tanto a las estructuras criminales armadas como a sus adversarios en el terreno político. “Los vamos a derrotar en las urnas”, afirmó, en declaraciones que fueron interpretadas en el contexto de la disputa electoral que empieza a perfilarse.

Petro, por su parte, mantiene sus cuestionamientos al Ejecutivo y utiliza sus redes sociales para responder a las declaraciones del presidente. Su más reciente mensaje introduce, además, el tema de la reelección, aunque la publicación, por sí sola, no constituye un anuncio formal de candidatura ni confirma que exista un mecanismo habilitado para ese propósito.

El enfrentamiento refleja una creciente polarización política en Colombia, con dos figuras que mantienen posiciones enfrentadas sobre el rumbo del país.

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