Binance enciende las alertas por posible hackeo tras movimientos de miles de millones de dólares en criptomonedas

Binance enfrenta este jueves 29 de octubre un incidente de seguridad que ha encendido las alarmas en el mercado de las criptomonedas. La plataforma confirmó que está investigando reportes sobre una posible vulnerabilidad y aseguró que los fondos de sus usuarios permanecen seguros.

En un mensaje publicado en sus canales oficiales, Binance señaló que sus equipos de seguridad están revisando con urgencia la información disponible y advirtió a los usuarios sobre posibles estafas, enlaces no oficiales o solicitudes de información de sus cuentas.

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La alerta se produjo después de que investigadores de blockchain detectaran movimientos por varios miles de millones de dólares desde billeteras vinculadas a Binance hacia nuevas direcciones. Las estimaciones sobre el volumen involucrado todavía varían: algunos análisis sitúan los movimientos sospechosos por encima de los 5.000 millones de dólares, aunque Binance no ha confirmado que esa cantidad haya sido robada ni ha establecido públicamente el origen de las transferencias.

Uno de los elementos que aumentó la preocupación fue la intervención de los emisores de stablecoins. Tether informó que congeló más de 1.567 millones de USDT, mientras que Circle confirmó el congelamiento de más de 800 millones de USDC relacionados con las direcciones vinculadas al incidente. Reuters reportó posteriormente que el valor combinado de los activos congelados por estas compañías superaba los 2.380 millones de dólares.

El cofundador de Binance, Changpeng Zhao, quien ya no dirige la compañía, afirmó que el episodio parecía tratarse de un hackeo y sostuvo que esperaba que los fondos de los usuarios estuvieran completamente cubiertos. Sus declaraciones, sin embargo, no equivalen a una confirmación oficial de Binance sobre la naturaleza del ataque.

Cabe resaltar que la situación también ha afectado las operaciones de retiro. Binance informó que algunos usuarios estaban experimentando dificultades para retirar activos y que sus equipos trabajaban para restablecer el servicio. Además, un portavoz de la compañía confirmó la suspensión temporal de retiros en varias redes como medida de precaución tras el incidente de seguridad.

En una actualización difundida posteriormente, Binance indicó que se estaban realizando controles de seguridad y que los retiros se reanudarían una vez estuviera completamente resuelto el problema. Asimismo, reiteró que los fondos de los usuarios permanecían seguros.

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La respuesta también ha sido seguida de cerca por el mercado. Los movimientos detectados en las billeteras provocaron presión sobre varias criptomonedas, mientras el token BNB registraba una caída superior al 5 % en algunos momentos de la jornada.

Por ahora, Binance no ha confirmado oficialmente que haya sufrido un hackeo ni ha atribuido el incidente a un grupo específico. La investigación continúa y la magnitud definitiva de las pérdidas, si las hubiera, todavía debe establecerse.

El caso podría convertirse en uno de los mayores incidentes de seguridad registrados en el sector si se confirma que las cifras multimillonarias corresponden efectivamente a fondos sustraídos. Como referencia, el ataque contra Bybit de febrero de 2025, atribuido a hackers norcoreanos, involucró alrededor de 1.500 millones de dólares y fue considerado entonces el mayor robo de criptomonedas confirmado.

La recomendación de Binance a sus usuarios es mantenerse atentos exclusivamente a sus canales oficiales y no entregar contraseñas, códigos ni información de sus cuentas a través de enlaces o mensajes no verificados.