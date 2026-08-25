“La guerra debe terminar”: El emisario del Vaticano exige negociaciones directas en su visita a Moscú

El secretario para las Relaciones con los Estados del Vaticano, Paul Richard Gallagher, instó este martes a Moscú a frenar el conflicto bélico durante una visita oficial en la que se reunió con el ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov.

En una rueda de prensa conjunta, el emisario de la Santa Sede fue tajante al señalar que la confrontación militar debe cesar de inmediato.

“Hablemos claro, la guerra debe terminar cuánto más tiempo continúe el conflicto, más difícil será lograr una solución adecuada”, afirmó Gallagher, recordando el llamamiento del papa León XIV para detener las hostilidades y abrir paso a auténticas negociaciones respaldadas por la comunidad internacional.

Gallagher subrayó que la postura oficial del Vaticano descarta una salida militar al conflicto, enfatizando la urgencia de establecer condiciones propicias para un acuerdo político.

Asimismo, exhortó a ambas naciones a cumplir estrictamente con el derecho internacional humanitario, poniendo especial énfasis en la protección de la población civil, las infraestructuras críticas y el trato digno a los prisioneros de guerra.

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Por su parte, Serguéi Lavrov valoró positivamente el encuentro al calificarlo de “muy útil” y agradeció la “postura equilibrada” de la Santa Sede frente a la crisis con Ucrania.

Como resultado de las conversaciones, el jefe de la diplomacia rusa adelantó la disposición de su país para restablecer los contactos políticos bilaterales a niveles de viceministros de Exteriores.

Esta visita marca el primer viaje presencial de Gallagher a Rusia desde 2021, precedido por su estancia en Kiev el pasado mes de julio, consolidando la labor diplomática del Vaticano en busca de canales de diálogo entre las partes involucradas.