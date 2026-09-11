Continúa el regreso de jugadores colombianos que estuvieron en el Mundial 2014 al fútbol de su país: a James y Cuadrado se suma recordado ídolo

El Club Independiente Medellín confirmó este viernes la contratación del delantero colombiano Jackson Martínez, uno de los jugadores que integró la recordada selección de Colombia.

“Jackson Arley Martínez vuelve al lugar que lo vio nacer”, confirmó el club de la capital de Antioquia en sus redes sociales.

El club antioqueño oficializó la contratación del temible delantero mediante la publicación de un emotivo video.

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En el material audiovisual el atacante colombiano aseveró que llega al Medellín para ser campeón.

“Todos queremos lo mismo, soy muy consciente de la responsabilidad que implica vestir esta camiseta, llevar estos colores y este escudo. El Medellín para mí es muy importante. No les puedo explicar lo que siento por esta institución. Soy un hincha más y voy da todo”, aseguró.

La llegada de Jackson Martínez al Medellín se suma a las rutilantes contrataciones que hicieron en las últimas horas tanto Millonarios como Atlético Nacional.

El club bogotano confirmó la contratación del mediocampista Juan Fernando Cuadrado, mientras que el Nacional anunció que el 10 de la selección Colombia, James Rodríguez, se sumó a su plantilla.

Jackson Martínez disputó varios partidos en el Mundial de Brasil 2014 y fue la gran figura del equipo en la victoria de Colombia 4 a 1 ante Japón en uno de los partidos de la fase de grupos.

El ‘Cha Cha Chá Martínez’ continuó su carrera en Jaguares de Chiapas y posteriormente llegó al FC Porto, donde se consolidó como uno de los delanteros destacados del fútbol europeo. También pasó por Atlético de Madrid, Guangzhou Evergrande y Portimonense.

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Su regreso al DIM, según una nota de prensa de la Dimayor, también tendrá un ingrediente especial: volverá a compartir equipo con Juanfer Quintero, con quien coincidió en el FC Porto y que también regresó este semestre al conjunto antioqueño.

Jackson Martínez vuelve al club en el que debutó como profesional en 2004 y con el que fue campeón en el segundo semestre de 2009, además de máximo goleador de aquella temporada con 18 anotaciones.