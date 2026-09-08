Miguel Díaz-Canel respondió a Trump por imagen que muestra a parte del continente como territorio de EE. UU.

El jefe de la dictadura de Cuba, Miguel Díaz-Canel, respondió a Donald Trump después de que publicara en redes sociales un mapa en el que la isla comunista forma parte del territorio norteamericano.

Según la cabeza de la tiranía cubana, su país "jamás volverá" a ser colonia o neocolonia.

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"Cuba, que conoce bien el significado de haber sido colonia y neocolonia de dos imperios, tiene claro que jamás volverá a serlo de ninguno", señaló en X Díaz-Canel sin mencionar directamente a Trump.

En su publicación, Trump mostró un mapa retocado en el que Estados Unidos, México, Canadá, Cuba, Groenlandia e Islandia están recubiertos con la bandera estadounidense.

"La sangre que ha costado su independencia, soberanía y autodeterminación no será en vano y la defenderemos hasta las últimas consecuencias", agregó Díaz-Canel.

Cabe recordar que Cuba fue colonia de España durante casi 400 años hasta 1898 cuando España perdió la isla tras la guerra hispano-estadounidense, y el país quedó bajo ocupación militar de Estados Unidos, hasta 1902.

Desde entonces, la isla se convirtió en una república independiente, aunque bajo una fuerte influencia de Washington.

Esa etapa se prolongó hasta el triunfo de la revolución de Fidel Castro en 1959.

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El Gobierno Trump ha lanzado varias amenazas sobre el régimen de la isla y asegura que Cuba, a apenas 150 kilómetros de las costas de Florida, representa "una amenaza extraordinaria" para la seguridad nacional de Estados Unidos y ha amenazado en varias ocasiones con "tomar el control" de la isla.

Washington, que no oculta su deseo de un cambio de régimen en La Habana, sigue de cerca la crisis que viven los habitantes de esta isla caribeña tras décadas de comunismo.