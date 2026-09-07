"No vamos a bajar la guardia, vamos por los criminales": De la Espriella reporta 15.401 capturas y nuevo golpe al narcotráfico en balance sobre su primer mes como presidente

El presidente Abelardo de la Espriella entregó un nuevo informe de la ofensiva de la Fuerza Pública en contra de las estructuras criminales y el narcotráfico en Colombia, con cifras que corresponden a las últimas 24 horas y un consolidado desde el inicio de su Gobierno.

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Según publicó De la Espriella, en su cuenta de X, en el transcurso del último día las autoridades hicieron 15 capturas y sacaron de circulación dos armas, 58 municiones, 26 proveedores y 43 detonadores eléctricos , así como también ubicaron un depósito ilegal.

El mandatario reportó igualmente resultados frente a las redes del narcotráfico. Según el saldo difundido por De la Espriella, han incautado 589 kilogramos de marihuana, 2.340 kilogramos de hoja de coca, 21.706 galones de insumos líquidos y 570 kilogramos de insumos sólidos y recalcó: "No vamos a bajar la guardia. Vamos por los criminales".

A esto se le añade la afectación de 15 laboratorios usados ​​para el procesamiento de pasta base de coca, según el informe presidencial. En Putumayo, la Fuerza Pública habría incautado 6.340 galones de crudo que, según el Gobierno, tenían como destino procesos de refinación ilícita.

De la Espriella aseguró que, desde el 7 de agosto, momento en el que inició su administración, la Fuerza Pública ya llega a 15.401 capturas, 71.873 kilogramos de estupefacientes incautados, 1.595 armas de fuego fuera de circulación y 1.407,3 hectáreas de cultivos de coca erradicadas.

La cifra refleja una actualización ante el saldo difundido dos días antes, cuando el Gobierno registró 14.422 capturas y 43.684 kilogramos de estupefacientes incautados desde el inicio de la administración.

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El presidente ofrece estos resultados como parte de una ofensiva que ha persistido contra las organizaciones dedicadas al narcotráfico y las estructuras armadas que trabajan en diferentes regiones del país.

En su mensaje, De la Espriella afirma que la estrategia no se va a limitar a las capturas, también afectará a las estructuras económicas y logísticas de los grupos criminales.

El mandatario finalizó su publicación con una nueva advertencia a las organizaciones ilegales: “En Colombia no tendrán santuario ni un minuto de tranquilidad”, sostuvo.

Este nuevo informe se conoce a la vez que el Gobierno sostiene una política de seguridad centrada en el incremento de las operaciones militares y policiales contra grupos armados y redes de narcotráfico.