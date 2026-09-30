Abelardo de la Espriella ordenó traslado de Juan Guillemo Monsalve a cárcel de máxima seguridad: estas son las imágenes del movimiento

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, ordenó el traslado inmediato del privado de libertad Juan Guillermo Monsalve al centro penitenciario de máxima seguridad de Cómbita, Boyacá.

La determinación presidencial responde a las continuas faltas disciplinarias del recluso en su sitio de reclusión previo, donde las autoridades detectaron la posesión de elementos prohibidos y la violación reiterada del régimen carcelario ordinario.

La instrucción fue emitida directamente al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) y al Ministerio de Justicia, con el propósito de erradicar los privilegios otorgados a procesados de alto perfil en los establecimientos de detención.

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Según el jefe de Estado, la infraestructura penitenciaria nacional requiere un control riguroso para evitar que los reclusos mantengan redes de comunicación no autorizadas o ejerzan influencia en procesos judiciales y actividades delictivas fuera de las prisiones.

“En la Patria Milagro ningún preso tendrá privilegios, y mucho menos un bandido redomado que ha violado sistemáticamente el régimen carcelario. No voy a permitir que las cárceles de Colombia se conviertan en centros de operaciones desde donde los criminales continúan con sus delitos. Quien esté preso cumplirá su condena sin privilegios”, aseveró el presidente Abelardo de la Espriella en su cuenta de X.

El traslado a la prisión de Cómbita implica la adopción de protocolos severos de aislamiento, restricción de visitas y monitoreo electrónico permanente sobre Monsalve, quien ha sido una figura clave en litigios judiciales de resonancia nacional.

Las autoridades del Ministerio de Justicia confirmaron que el dispositivo de seguridad para su reubicación en el pabellón de alta seguridad en Boyacá contó con el apoyo de unidades especiales del Inpec y la Policía Nacional.

Monsalve, cabe resaltar, es el testigo principal del expediente judicial contra el expresidente Álvaro Uribe por presunto fraude procesal y soborno a testigos.

La Presidencia de la República ratificó que mantendrá las inspecciones sorpresa en todos los centros de reclusión del territorio colombiano para sancionar a los funcionarios que faciliten tratos preferenciales y asegurar la efectividad de las penas impuestas por el aparato judicial.