NTN24
Miércoles, 30 de septiembre de 2026
Miércoles, 30 de septiembre de 2026
Abelardo de la Espriella

Abelardo de la Espriella ordenó traslado de Juan Guillemo Monsalve a cárcel de máxima seguridad: estas son las imágenes del movimiento

septiembre 30, 2026
Por: Redacción NTN24
Traslado de Juan Guillemo Monsalve a cárcel de máxima seguridad-Foto: Tomada de captura de video X @ABDELAESPRIELLA
Traslado de Juan Guillemo Monsalve a cárcel de máxima seguridad-Foto: Tomada de captura de video X @ABDELAESPRIELLA
La medida busca erradicar los beneficios especiales en los penales del país y garantizar el cumplimiento estricto de las condenas bajo la nueva política de seguridad.

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, ordenó el traslado inmediato del privado de libertad Juan Guillermo Monsalve al centro penitenciario de máxima seguridad de Cómbita, Boyacá.

La determinación presidencial responde a las continuas faltas disciplinarias del recluso en su sitio de reclusión previo, donde las autoridades detectaron la posesión de elementos prohibidos y la violación reiterada del régimen carcelario ordinario.

La instrucción fue emitida directamente al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) y al Ministerio de Justicia, con el propósito de erradicar los privilegios otorgados a procesados de alto perfil en los establecimientos de detención.

o

Según el jefe de Estado, la infraestructura penitenciaria nacional requiere un control riguroso para evitar que los reclusos mantengan redes de comunicación no autorizadas o ejerzan influencia en procesos judiciales y actividades delictivas fuera de las prisiones.

“En la Patria Milagro ningún preso tendrá privilegios, y mucho menos un bandido redomado que ha violado sistemáticamente el régimen carcelario. No voy a permitir que las cárceles de Colombia se conviertan en centros de operaciones desde donde los criminales continúan con sus delitos. Quien esté preso cumplirá su condena sin privilegios”, aseveró el presidente Abelardo de la Espriella en su cuenta de X.

El traslado a la prisión de Cómbita implica la adopción de protocolos severos de aislamiento, restricción de visitas y monitoreo electrónico permanente sobre Monsalve, quien ha sido una figura clave en litigios judiciales de resonancia nacional.

Las autoridades del Ministerio de Justicia confirmaron que el dispositivo de seguridad para su reubicación en el pabellón de alta seguridad en Boyacá contó con el apoyo de unidades especiales del Inpec y la Policía Nacional.

o

Monsalve, cabe resaltar, es el testigo principal del expediente judicial contra el expresidente Álvaro Uribe por presunto fraude procesal y soborno a testigos.

La Presidencia de la República ratificó que mantendrá las inspecciones sorpresa en todos los centros de reclusión del territorio colombiano para sancionar a los funcionarios que faciliten tratos preferenciales y asegurar la efectividad de las penas impuestas por el aparato judicial.

Temas relacionados:

Abelardo de la Espriella

Cárcel

Juan Guillemo Monsalve

Traslado

Boyacá

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

¿Progreso? La barbarie de la tiranía venezolana sigue cobrando la vida de prisioneros políticos

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Cuba, Venezuela y Nicaragua son llagas profundas": expresidente de Costa Rica Miguel Ángel Rodríguez

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Duras palabras de Rick Scott contra Delcy Rodríguez: "No es presidente de Venezuela, es jefe de carteles de drogas"

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

“No podemos detenerla”: presidente Trump descarta imponer límites al desarrollo de inteligencia artificial

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil

“No se lo deseo ni a mi peor enemigo”: José Valladares a NTN24 tras su excarcelación del Rodeo I

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Cómo medir, corregir y recuperar el aprendizaje ante los problemas educativos en América Latina?

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

El plástico que no vemos: cómo los residuos terminan afectando los océanos y nuestra vida

Ver más

Videos

Ver más
Casa Blanca - Foto AFP
Casa Blanca

Indignación por respuesta en vivo y voz alta de funcionario a Trump sobre Venezuela: así fue el diálogo

Rick Scott, senador de Estados Unidos - Foto: EFE
Estados Unidos

Rick Scott confirma a NTN24 haber hablado con la administración Trump sobre el posible regreso de María Corina Machado a Venezuela

Rick Scott, senador estadounidense, y Delcy Rodríguez - Fotos: AFP
Rick Scott

Duras palabras de Rick Scott contra Delcy Rodríguez: "No es presidente de Venezuela, es jefe de carteles de drogas"

Delcy Rodríguez (EFE)
Régimen venezolano

"Quieren usar lo que quede de este entramado legal para seguir aterrorizando": Jesús Armas sobre "ley del Odio"

Así es la megacárcel que construye el gobierno de Abelardo de la Espriella en Magdalena - Foto: EFE- X POSITIVAFMRADIO
Cárcel

En imágenes: así es 'Renacer', primera megacárcel de De la Espriella: "Fin las fiestas vallenatas"

Más de Actualidad

Ver más
Extraditado alias 'Araña' / FOTO: Captura de pantalla
Gobierno de Colombia

Los planes de alias Araña para sabotear la posesión de De la Espriella y evitar la extradición a EE. UU.

El preso político José Valladares se reencuentra con su familia
Presos políticos

Emotivo reencuentro de preso político con su familia tras siete años encarcelado por el régimen venezolano: conoció a su nieta tras salir de El Rodeo 1

Miguel Díaz-Canel

El plan de EEUU para acabar a Miguel Díaz Canel: habría ofrecido petróleo a cambio de la cabeza de la dictadura cubana

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

La república y su sombra

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Candidata de Lula en la ONU fracasa de forma abrupta y anticipada

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Acuerdo petrolero

La maldición del recurso

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Maluma y Shakira - Foto EFE
Canción de Shakira

Maluma y Shakira lanzan nueva canción juntos: así suena ‘Agua’ que viene con video en el que los artistas realizaron clásico baile de cantina

Extraditado alias 'Araña' / FOTO: Captura de pantalla
Gobierno de Colombia

Los planes de alias Araña para sabotear la posesión de De la Espriella y evitar la extradición a EE. UU.

Cantante Joy Huerta se quiebra tras confirmar decisión de Jesse: "Me muero de miedo"
Artistas

Cantante Joy Huerta se quiebra tras confirmar decisión de Jesse: "Me muero de miedo"

El preso político José Valladares se reencuentra con su familia
Presos políticos

Emotivo reencuentro de preso político con su familia tras siete años encarcelado por el régimen venezolano: conoció a su nieta tras salir de El Rodeo 1

Hugo Rodallega de Santa Fe en la Copa Sudamericana- Foto: EFE
Deportes

Santa Fe quedó eliminado de la Copa Sudamericana tras caer ante Vasco da Gama en Brasil: así fue polémico gol tras lesión en el equipo colombiano

Miguel Díaz-Canel

El plan de EEUU para acabar a Miguel Díaz Canel: habría ofrecido petróleo a cambio de la cabeza de la dictadura cubana

Delcy Rodríguez | Foto: EFE
Régimen venezolano

¿Progreso? La barbarie de la tiranía venezolana sigue cobrando la vida de prisioneros políticos

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023