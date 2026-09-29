Así se ve la megacárcel ‘Renacer’ con un 86% de avance en las obras: Gobierno de Abelardo de la Espriella ordenó acelerar su entrega

El presidente Abelardo de la Espriella impartió la orden de finalizar en tiempo récord la construcción del nuevo centro de reclusión de alta seguridad en el municipio de Sabanas de San Ángel, Magdalena, proyecto considerado prioritario dentro de la política de infraestructura carcelaria del Ejecutivo.

Una comitiva interinstitucional integrada por la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec), el Ministerio de Justicia y el Inpec realizó una inspección técnica en el lugar, verificando que la obra registra un 86% de avance con una inversión ejecutada de 275.000 millones de pesos.

El establecimiento carcelario, denominado oficialmente centro penitenciario ‘Renacer’, busca aliviar la crítica situación de hacinamiento en los centros de detención del norte del país mediante la habilitación de 1.974 nuevos cupos.



Tras afrontar parálisis contractuales por problemas de orden público y fallas en la red eléctrica desde 2022, la Casa de Nariño articuló mesas de trabajo con las autoridades del departamento del Magdalena e Invías, con el propósito de resolver los cuellos de botella logísticos y garantizar la pavimentación de la vía de acceso entre la Ruta del Sol y Estación Villa.

“Este trabajo territorial permite materializar los compromisos establecidos para destrabar el proceso de construcción y avanzar hacia la culminación de una infraestructura fundamental. La instrucción presidencial es ejecutar el proyecto a la mayor brevedad para entregar una herramienta clave a la fuerza pública y al sistema de justicia en el Caribe colombiano”, explicaron voceros directivos de la Uspec tras la jornada de revisión.

El impulso gubernamental coincide con el esquema de control estricto dispuesto por la Corte Constitucional, organismo que asumió el seguimiento mensual a la ejecución presupuestal y de obra para prevenir el deterioro de los materiales y proteger la dignidad humana de la futura población reclusa.

De manera paralela, la Contraloría General de la República mantiene una veeduría especial sobre los contratos de suministro eléctrico e infraestructura física, asegurando que no se registren sobrecostos ni detrimento patrimonial en la etapa final de la construcción.

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La puesta en funcionamiento del complejo ‘Renacer’ se perfila como un apoyo estratégico en la política de seguridad nacional promovida por la administración de Abelardo de la Espriella para el traslado de miembros de estructuras criminales capturados en recientes operativos militares en el Caribe.