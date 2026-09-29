Abelardo de la Espriella publica impactantes imágenes de medidas de fuerzas penitenciarias al interior de cárceles por sus 50 días de presidencia

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, publicó un video en el que resalta los resultados que ha tenido su gobierno para poner orden al interior de los centros penitenciarios del país.

En las imágenes se observa acciones del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario dentro de prisiones para implementar las medidas que desde el Gobierno de De la Espriella se promueven.

“El control no se detiene”, advirtió el presidente en un mensaje con el que acompañó el video.

De la Espriella además aseveró que durante los primeros 50 días de gobierno se realizaron “4.080 operativos de registro y control”.

“Ejecutamos 10.716 desconexiones de redes eléctricas clandestinas en los centros penitenciarios del país”, celebró el presidente quien se posicionó el pasado 7 de agosto.

Además, el mandatario de los colombianos lanzó una dura advertencia a quienes definió como los bandidos.

“A los bandidos se les acabó la fiesta tras las rejas. Hemos realizado 682 traslados de personas privadas de la libertad identificadas como factores de riesgo, bajo estrictos protocolos de seguridad”, afirmó.

De la Espriella, a su vez, dijo que “las cárceles no son centros de operaciones para el crimen”. “En las cárceles manda el Estado y la ley se cumple con rigor. Porque cuando el Estado se decide, nunca pierde”, concluyó.

El gobierno de De La Espriella llegó al poder con la promesa de atacar al crimen y devolver la seguridad en zonas de Colombia en donde la situación de orden público se había deteriorado.

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Operativos contra criminales como Bendito Menor en el norte del país y complejas bandas en Cali han hecho parte de los golpes dados por las autoridades colombianas en el Gobierno de De la Espriella que comenzó el pasado 7 de agosto.