Cantante Joy Huerta se quiebra tras confirmar decisión de Jesse: "Me muero de miedo"

Joy Huerta se pronunció sobre el futuro de Jesse & Joy después de que su hermano, Jesse Huerta, diera a conocer hace una semana su decisión de cerrar la etapa que ambos han compartido musicalmente durante más de dos décadas.

La artista se reunió este 22 de septiembre con distintos medios de comunicación para presentar ‘¿Con Quién Se Queda el Reno?’, el espectáculo navideño que ofrecerá el próximo 6 de diciembre en el Auditorio Nacional.

Durante el encuentro, Joy fue cuestionada sobre el anuncio de su hermano y habló de la manera en que está enfrentando este nuevo escenario.

Según contó que conoció la determinación de Jesse apenas unos minutos antes de que se hiciera pública.

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“Yo me enteré 20 minutos antes que todos ustedes. Sigo procesando, es demasiada información”, comentó la intérprete, visiblemente emocionada.

Joy explicó que Jesse tiene sus propias razones para haber tomado esta decisión y enfatizó que, aunque se trata de un momento difícil, respeta plenamente su determinación.

“Él tiene sus motivos, tiene sus razones, no me queda más que respetarlo, yo no puedo hablar por él”, señaló.

La cantante también aprovechó para dejar claro el cariño y respaldo que mantiene hacia su hermano, independientemente de lo que ocurra con el proyecto que ambos construyeron.

“Amo profundamente a mi hermano, siempre lo voy a amar. Respeto su decisión y voy a apoyarlo en cada paso”, afirmó.

Ante la incertidumbre que genera la nueva etapa, Joy aseguró que también desea seguir adelante con su propia carrera.

“También amo profundamente a mi público y amo también lo que he construido a lo largo de 20 años o más”, expresó.

“Me muero de miedo, pero si el público quiere seguir cantando conmigo yo quiero seguir cantando con ustedes”, manifestó.