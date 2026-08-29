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Sábado, 29 de agosto de 2026
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Carlos A. Giménez

Carlos Giménez llama "sabandija" a Delcy Rodríguez y advierte que si no coopera "terminará peor" que Maduro tras acuerdo petrolero con EE. UU.

agosto 29, 2026
Por: Redacción NTN24
Carlos Giménez, congresista de EE. UU., y Delcy Rodríguez - Fotos: EFE
Carlos Giménez, congresista de EE. UU., y Delcy Rodríguez - Fotos: EFE
A través de su cuenta de X, el congresista aseguró que Delcy Rodríguez, la jefa del régimen venezolano, tendrá que seguir las órdenes del presidente Trump.

El representante republicano Carlos Gímenez se fue lanza en ristre contra Delcy Rodríguez, horas después de que se hiciera público el acuerdo petrolero entre Estados Unidos y el régimen venezolano, que Donald Trump calificó como el más grande de la historia.

A través de su cuenta de X, el congresista aseguró que Delcy Rodríguez, la jefa del régimen venezolano, tendrá que seguir las órdenes del presidente Trump para evitar la misma suerte de Nicolás Maduro.

Al mismo tiempo, la llamó "trepadora sabandija" y cuestionó que siga en el palacio de Miraflores.

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"La trepadora sabandija de Delcy sabe que si no coopera con las órdenes de Trump terminará peor que Nicolás Maduro", dijo.

"Todos sabemos que pata cojea la verduga marginal esta y no es de confiar. Es una burla grotesca que esté sentada en Miraflores", agregó.

Giménez también se refirió a Rafael Sarría, señalado testaferro de Diosdado Cabello y quien se encuentra sancionado por Estados Unidos.

"El testaferro Rafael Sarría es un delincuente que se ha dedicado a robarle al pueblo venezolano. Tanto Sarría, sus familiares y sus compinches seguirán sancionados y jamás tendrán entrada a USA mientras sigan lucrando con empresas y propiedades robadas", indicó.

Por último, el congresista volvió a levantar la voz en favor de los presos políticos encarcelados por el régimen venezolano y pidió su libertad inmediata.

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"Desde el Congreso de Estados Unidos, exigimos la libertad inmediata de todos los presos políticos injustamente encarcelados en #Venezuela, incluyendo a decenas de inocentes detenidos simplemente por publicar en redes, que no figuran en los números oficiales", resaltó.

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