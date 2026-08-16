Avión militar C-17 de Estados Unidos llega a Medellín con ayuda humanitaria para las zonas afectadas por el terremoto

La asistencia logística y humanitaria de los Estados Unidos continúa desplegándose en territorio colombiano, en las últimas horas, un avión militar C-17 Globemaster de la Fuerza Aérea, arribó a la ciudad de Medellín con un nuevo cargamento de insumos.

Los suministros entregados en la capital antioqueña serán acopiados y distribuidos de manera estratégica hacia las poblaciones más golpeadas en el occidente del país.

El despliegue aéreo forma parte de la respuesta humanitaria coordinada por el Departamento de Estado e implementada operativamente a través del Comando Sur de los Estados Unidos (SOUTHCOM).

Las labores de asistencia abarcan los siguientes componentes de atención:

Entrega de materiales para refugios temporales, potabilización de agua e insumos de higiene básica.

Despliegue de personal y equipos técnicos para mantener habilitadas las comunicaciones y el flujo de ayuda a las zonas aisladas.



Coordinación directa con las autoridades e instituciones de socorro colombianas para la distribución eficiente del material en los Puestos de Mando Unificado (PMU).

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A través de sus canales oficiales, las autoridades del gobierno estadounidense reiteraron su solidaridad con el pueblo colombiano y confirmaron que mantendrán los puentes aéreos y el sport técnico durante la fase crítica de la emergencia.