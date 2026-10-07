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Miércoles, 07 de octubre de 2026
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Pena de muerte

Abogado asegura que sobreviviente de ejecución fallida en Estados Unidos estuvo a punto de ser desconectada antes de despertar

octubre 7, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Christa Pike | Foto: AFP
Christa Pike | Foto: AFP
Contra todo pronóstico, Christa Pike, de 50 años, sobrevivió a dos dosis de pentobarbital hace una semana, en un penal de Tennessee.

Una condenada a muerte que sobrevivió a su ejecución en Estados Unidos estaba a punto de ser desconectada de los aparatos de soporte vital cuando mostró signos de reanimación, informó su abogado este miércoles.

Contra todo pronóstico, Christa Pike, de 50 años, sobrevivió a dos dosis de pentobarbital hace una semana, en un penal de Tennessee.

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La mujer quedó en estado crítico y fue trasladada a un hospital. Ahora puede hablar y sabe identificarse.

"El lunes por la noche entendíamos que Christa estaba con muerte cerebral y que el soporte vital sería retirado al día siguiente", dijo su abogado Randy Spivey a los periodistas.

"Pero el martes, para sorpresa de todos, Christa se despertó y empezó a hablar", explicó.

Cuando era adolescente, Pike secuestró y torturó hasta la muerte a una compañera, con la complicidad de su pareja.

Fue juzgada y condenada a muerte en 1996, una pena que tardó tres décadas en ser ejecutada, tras largas apelaciones.

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Ahora está esposada a la cama, a la espera de su suerte.

"Habla de forma limitada", dijo otra abogada, Luke Ihnen, en una audiencia judicial.

"El personal médico ha pedido que se le retiren las esposas y se les ha denegado esa solicitud", dijo Ihnen.

Un anestesiólogo contratado por los abogados de Pike como perito antes de su ejecución dijo a la BBC que ya no estaba conectada al respirador.

No tiene "ningún recuerdo, creo, del intento de ejecución", señaló Joel Zivot.

Los abogados pidieron al gobernador de Tennessee, Bill Lee, que conmute la condena de Pike por cadena perpetua.

El tribunal ordenó a las autoridades penitenciarias estatales que preserven todas las pruebas relacionadas con la ejecución fallida, incluidos suministros médicos, desechos y grabaciones de audio y video.

La ejecución fallida de Pike reavivó el debate sobre la pena de muerte en Estados Unidos.

Lee suspendió las ejecuciones en Tennessee a la espera de una investigación independiente. El jefe del sistema penitenciario del estado dimitió.

El departamento de Correcciones de Tennessee, encargado del sistema de prisiones para adultos, ha sostenido que siguió el protocolo establecido.

El estado de Texas tiene previsto llevar a cabo una ejecución este miércoles, la primera en Estados Unidos desde el intento de aplicar la pena de muerte a Pike.

Jamaal Howard deberá recibir una inyección letal por matar a un empleado de tienda durante un robo en el año 2000.

Sus abogados han tratado de lograr el aplazamiento de su ejecución, citando el caso de Pike.

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