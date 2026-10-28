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Miércoles, 28 de octubre de 2026
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Israel

Netanyahu denuncia presuntas irregularidades electorales y exige investigaciones: “Las elecciones en Israel fueron robadas por partidos árabes que apoyan el terrorismo”

octubre 28, 2026
Por: Redacción NTN24
Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel (EFE)
Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel (EFE)
El mandatario también solicitó a la Policía, al Shin Bet —el servicio de seguridad interior israelí— y a la Comisión Electoral que investiguen las denuncias.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, denunció presuntas irregularidades en el proceso electoral y pidió a las autoridades investigar posibles interferencias extranjeras, así como supuestas maniobras destinadas a influir en la decisión de los votantes.

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A través de un mensaje publicado en su cuenta de X este 28 de octubre, Netanyahu aseguró que su partido, el Likud, ha recopilado información sobre posibles infracciones electorales, entre ellas, el uso de cuentas falsas en redes sociales, bots, amenazas y presuntos mecanismos de financiación extranjera.

El mandatario también solicitó a la Policía, al Shin Bet —el servicio de seguridad interior israelí— y a la Comisión Electoral que investiguen las denuncias y determinen si se produjeron vulneraciones de las normas que regulan las elecciones.

En su pronunciamiento, Netanyahu calificó las presuntas irregularidades como una amenaza para la democracia israelí y el derecho de los ciudadanos a votar libremente. Sin embargo, las acusaciones expuestas en su publicación no deben confundirse con hechos judicialmente establecidos.

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La denuncia se conoce en medio de las preocupaciones por posibles operaciones de influencia en las elecciones israelíes. Días antes, el Shin Bet informó sobre la eliminación de varias cuentas en redes sociales que, según la agencia, podrían haber sido utilizadas para interferir en el proceso electoral. La Policía también anunció el hallazgo de una red de cuentas sospechosas en X, en una operación conjunta con la Fiscalía del Estado.

Estos antecedentes han puesto el foco en la seguridad digital y la protección de la integridad electoral en Israel. Ahora, las investigaciones y las actuaciones de las autoridades serán determinantes para establecer el alcance de las presuntas irregularidades señaladas por Netanyahu.

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