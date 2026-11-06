NTN24
Viernes, 06 de noviembre de 2026
Viernes, 06 de noviembre de 2026
Paraguay

Nuevo presidente de Paraguay asume tras destitución de Santiago Peña y ordena acciones "para resarcir a los ahorristas" tras desfalco financiero

noviembre 6, 2026
Por: Luis Cifuentes
Pedro Alliana, nuevo presidente de Paraguay - Foto: EFE
Pedro Alliana, nuevo presidente de Paraguay - Foto: EFE
Santiago Peña fue destituido de su cargo como presidente tras un juicio político aprobado por unanimidad en el Congreso del país sudamericano.

Paraguay juramentó este viernes a su nuevo presidente, instantes después de destituir a Santiago Peña a través de un juicio político aprobado en el Congreso por unanimidad.

El vicepresidente Pedro Alliana asumirá el cargo para completar el mandato que va hasta agosto de 2028.

o

"El Paraguay que hoy recibimos tiene urgencias que nos obligan a estar en las calles, en los hospitales y en el campo", aseguró Alliana.

A su vez, ordenó que las personas afectadas por el desfalco al banco Ueno Bank sean resarcidas, comenzando por los más necesitados.

"Los compatriotas que hoy atraviesan un momento difícil a consecuencia del descalabro financiero serán compensados plenamente, nos los vamos a dejar solos", indicó.

"Ordeno que se tomen acciones inmediatas para resarcir a los ahorristas con preferencia por los menos favorecidos", agregó.

o

En ese sentido, señaló que "no quiero a ningún tibio a cargo de esta misión, quiero resultados".

"Voy a ser un presidente que se ocupa del Paraguay adentro, pido a los ministros que viajar sea por una razón impostergable", resaltó.

Temas relacionados:

Paraguay

Santiago Peña

Vicepresidente

Juicio político

Escándalo

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Mientras Sandra Ramírez declaraba detrás de una pantalla ante la JEP, sus víctimas sí dieron la cara

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"La democracia ha sido pospuesta indefinidamente, por eso la llegada de Machado es tan importante": Eduardo Gamarra sobre Venezuela

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio
Dirige:
Roberto Macedonio

Primeros cambios en la Administración Trump por resultados en elecciones de medio término en EE. UU.

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Jefferson Beltrán - Yalena Jácome
Dirige:
Jefferson Beltrán

Sanguinario y acusado por EE. UU.: este es el perfil criminal de alias "Pablito", cabecilla de frente del ELN que secuestró a una subteniente del Ejército

Ver más

El Informativo USA

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

Experta sobre posible distanciamiento de Rubio de Trump: “es el niño prodigio de la administración”

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil
Dirige:
Andrés Gil

“La lucha por la libertad no ha terminado”: María Corina Machado pide a los venezolanos trabajar juntos

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"Con María Corina en Venezuela la gente no se va a dejar engañar del régimen": Tomás Arias, cofundador de Vente Venezuela

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Incendios en la Amazonía brasileña: las quemas amenazan los bosques y agravan la crisis climática

Ver más

Videos

Ver más
ELN - Foto EFE/ María Camila Pantoja - Ejército de Colombia
Secuestros del ELN

Sanguinario y acusado por EE. UU.: este es el perfil criminal de alias "Pablito", cabecilla de frente del ELN que secuestró a una subteniente del Ejército

Santiago Peña - Foto: EFE
Presidente de Paraguay

Senado de Paraguay da vía libre al juicio político contra Santiago Peña por escándalo bancario

María Elvira Salazar, congresista estadounidense (AFP)
María Elvira Salazar

Aún no hay ganador: polémica en el recuento de votos de María Elvira Salazar y Eliott Rodríguez

Carteles de recompensa por Maduro
Tren de Aragua

Millonaria recompensa por cabecillas del Tren de Aragua que iguala lo pedido por la cabeza de Maduro en su momento

Gustavo Petro, expresidente de Colombia / FOTO: EFE
Gustavo Petro

Estos son los polémicos chats que serían pieza clave en el caso que salpica a Petro por canje de contratos

Más de Política

Ver más
Foto de referencia (Canva)
Elecciones

Insólita definición en elecciones de alcalde en poblado sudamericano: el ganador se decidió con una moneda al aire

Santiago Peña, expresidente de Paraguay - Foto: EFE
Santiago Peña

Fiscalía de Paraguay ordena la detención del destituido presidente Santiago Peña

Plaza Washington​ (Caracas, Venezuela) / Delcy Rodríguez, jefe encargada del régimen venezolano, junto a John Barrett, encargado de negocios de la Embajada de EE. UU. en Venezuela - Fotos: X
Régimen venezolano

Delcy Rodríguez encabeza acto de conmemoración de los 250 años de independencia de EE. UU. en la Plaza Washington de Caracas: "Ahora sí lo he visto todo"

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El nuevo orden y la traición a la libertad

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Luiz Inácio Lula Da Silva

La reelección de Lula no es un triunfo de la democracia, es una tragedia de las instituciones

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Regreso María Corina Machado

Cambio de juego: María Corina en Venezuela

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Virus Shamonda - Canva
Virus

Alerta por primer caso humano del virus 'Shamonda': "Las investigaciones siguen en curso"

Dinorah Figuera, presidente de la Asamblea Nacional electa en 2015 - Foto: EFE
Dinorah Figuera

Mesa de negociación en Venezuela abordará solicitud clave que hizo el partido de María Corina Machado

Alias La Morocha y urna de votación en Colombia (AFP y redes)
Alias La Morocha

La Morocha, de estructura de Calarcá, lideró voto fusil en última elección en Colombia: así operaba recién capturada por Abelardo de la Espriella

JD Vance, vicepresidente de EE. UU.
J. D. Vance

Vicepresidente de EE. UU. aseguró que no verá el fusilamiento de Nidal Hasan si se transmite en directo

Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel (EFE)
Israel

Netanyahu denuncia presuntas irregularidades electorales y exige investigaciones: “Las elecciones en Israel fueron robadas por partidos árabes que apoyan el terrorismo”

Manifestaciones Venezuela - Fotos Vente Venezuela
Manifestaciones

Así se viven las multitudinarias manifestaciones en Venezuela: “La represión se mantiene en el país”

María Corina Machado, galardonada con el premio Nobel de la Paz - Foto: EFE
Regreso María Corina Machado

"Están temblando": al régimen le cayó de sorpresa la llegada de María Corina, dice Adriana Pichardo

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023