Nuevo presidente de Paraguay asume tras destitución de Santiago Peña y ordena acciones "para resarcir a los ahorristas" tras desfalco financiero

Paraguay juramentó este viernes a su nuevo presidente, instantes después de destituir a Santiago Peña a través de un juicio político aprobado en el Congreso por unanimidad.

El vicepresidente Pedro Alliana asumirá el cargo para completar el mandato que va hasta agosto de 2028.

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"El Paraguay que hoy recibimos tiene urgencias que nos obligan a estar en las calles, en los hospitales y en el campo", aseguró Alliana.

A su vez, ordenó que las personas afectadas por el desfalco al banco Ueno Bank sean resarcidas, comenzando por los más necesitados.

"Los compatriotas que hoy atraviesan un momento difícil a consecuencia del descalabro financiero serán compensados plenamente, nos los vamos a dejar solos", indicó.

"Ordeno que se tomen acciones inmediatas para resarcir a los ahorristas con preferencia por los menos favorecidos", agregó.

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En ese sentido, señaló que "no quiero a ningún tibio a cargo de esta misión, quiero resultados".

"Voy a ser un presidente que se ocupa del Paraguay adentro, pido a los ministros que viajar sea por una razón impostergable", resaltó.