Nuevo presidente de Paraguay asume tras destitución de Santiago Peña y ordena acciones "para resarcir a los ahorristas" tras desfalco financiero
Paraguay juramentó este viernes a su nuevo presidente, instantes después de destituir a Santiago Peña a través de un juicio político aprobado en el Congreso por unanimidad.
El vicepresidente Pedro Alliana asumirá el cargo para completar el mandato que va hasta agosto de 2028.
"El Paraguay que hoy recibimos tiene urgencias que nos obligan a estar en las calles, en los hospitales y en el campo", aseguró Alliana.
A su vez, ordenó que las personas afectadas por el desfalco al banco Ueno Bank sean resarcidas, comenzando por los más necesitados.
"Los compatriotas que hoy atraviesan un momento difícil a consecuencia del descalabro financiero serán compensados plenamente, nos los vamos a dejar solos", indicó.
"Ordeno que se tomen acciones inmediatas para resarcir a los ahorristas con preferencia por los menos favorecidos", agregó.
En ese sentido, señaló que "no quiero a ningún tibio a cargo de esta misión, quiero resultados".
"Voy a ser un presidente que se ocupa del Paraguay adentro, pido a los ministros que viajar sea por una razón impostergable", resaltó.