Renunció el director de prisiones que supervisó la fallida ejecución de Christa Pike, la mujer condenada a muerte que sobrevivió a doble inyección letal en EE. UU.

Este sábado, el gobernador de Tennessee, Bill Lee, anunció que el comisionado de prisiones del estado renunció tras la fallida ejecución de Christa Pike, la mujer condenada a muerte que sobrevivió a la doble inyección letal en Estados Unidos.

De acuerdo con Lee, el comisionado Frank Strada dejaría su cargo este mes en medio del polémico caso. El gobernador añadió que agradecía a Strada "su disposición a anteponer los intereses de los habitantes de Tennessee durante este difícil momento".

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En la misma declaración, Strada dijo: "Sigo creyendo que el Departamento (de Correcciones) cumplió con sus responsabilidades de acuerdo con el protocolo establecido".

El caso de Christa Pike, de 50 años, ha acaparado la atención mediática a nivel mundial luego de que sobreviviera a dos inyecciones de pentobarbital, una sustancia normalmente letal, como castigo por el asesinato de Colleen Slemmer en 1995.

Se trata de la segunda ejecución fallida en Tennessee este año, ya que para mayo también se suspendió una luego de que el personal médico no lograra encontrar una vena en el brazo del prisionero.

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Ante el reciente caso de Pike, Lee ha decidido suspender las ejecuciones durante el resto del año mientras se lleva a cabo una revisión.

De haberse concretado la muerte de Pike, se habría convertido en la primera mujer ejecutada por el Estado en más de dos siglos.

De acuerdo con datos del Centro de Información sobre la Pena de Muerte, en Estados Unidos solo 18 mujeres han sido ejecutadas desde 1976.