NTN24
Sábado, 03 de octubre de 2026
Sábado, 03 de octubre de 2026
Pena de muerte

Renunció el director de prisiones que supervisó la fallida ejecución de Christa Pike, la mujer condenada a muerte que sobrevivió a doble inyección letal en EE. UU.

octubre 3, 2026
Por: Agencia France Presse - AFP
Christa Pike, mujer condenada a muerte en EEUU. (AFP)
Christa Pike, mujer condenada a muerte en EEUU. (AFP)
El gobernador Bill Lee dijo que el comisionado Frank Strada dejaría su cargo este mes.

Este sábado, el gobernador de Tennessee, Bill Lee, anunció que el comisionado de prisiones del estado renunció tras la fallida ejecución de Christa Pike, la mujer condenada a muerte que sobrevivió a la doble inyección letal en Estados Unidos.

De acuerdo con Lee, el comisionado Frank Strada dejaría su cargo este mes en medio del polémico caso. El gobernador añadió que agradecía a Strada "su disposición a anteponer los intereses de los habitantes de Tennessee durante este difícil momento".

o

En la misma declaración, Strada dijo: "Sigo creyendo que el Departamento (de Correcciones) cumplió con sus responsabilidades de acuerdo con el protocolo establecido".

El caso de Christa Pike, de 50 años, ha acaparado la atención mediática a nivel mundial luego de que sobreviviera a dos inyecciones de pentobarbital, una sustancia normalmente letal, como castigo por el asesinato de Colleen Slemmer en 1995.

Se trata de la segunda ejecución fallida en Tennessee este año, ya que para mayo también se suspendió una luego de que el personal médico no lograra encontrar una vena en el brazo del prisionero.

o

Ante el reciente caso de Pike, Lee ha decidido suspender las ejecuciones durante el resto del año mientras se lleva a cabo una revisión.

De haberse concretado la muerte de Pike, se habría convertido en la primera mujer ejecutada por el Estado en más de dos siglos.

De acuerdo con datos del Centro de Información sobre la Pena de Muerte, en Estados Unidos solo 18 mujeres han sido ejecutadas desde 1976.

Temas relacionados:

Pena de muerte

Renuncia

Condena

Prisión

Tennessee

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

“La JEP es un tribunal de impunidad”: senadora cuestiona el acuerdo de paz con las FARC

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Exdiputado habla de postura de la OEA sobre Nicaragua: “Observamos una posición unánime del hemisferio occidental”

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Contundente golpe contra el Clan del Golfo: fue abatido cabecilla acusado de múltiples delitos

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

Cancilleres piden elecciones libres y justas en Venezuela; abogan también por el regreso de María Corina Machado

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil

Preocupante denuncia: discriminación sistemática contra artistas judíos e israelíes en EE. UU.

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Cómo medir, corregir y recuperar el aprendizaje ante los problemas educativos en América Latina?

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

El plástico que no vemos: cómo los residuos terminan afectando los océanos y nuestra vida

Ver más

Videos

Ver más
Alias JP - Foto por Alcaldía de Medellín
Captura

Con ayuda de los Marshals de EE. UU.: así cayó alias 'JP', quien colaboraría con disidencias de Mordisco

apagones en Venezuela-Foto: EFE
crisis energética

Crisis eléctrica en Venezuela: experto alerta que restauración del sistema tomará dos y tres años

María Corina Machado
Crisis en Venezuela

"Estoy seguro de que será presidente de Venezuela": congresista Diaz-Balart sobre regreso de María Corina Machado

Senado de EE. UU. pidió duras sanciones contra el régimen Ortega - Foto EFE/Canva:
Senado de Estados Unidos

Previo en la reunión con la OEA, el Senado de EE. UU. pidió duras sanciones contra el régimen Ortega

Donald Trump y Nicolás Maduro
Donald Trump

Trump calificó a Maduro como “el mayor patrocinador del terrorismo” y defendió la intervención en Venezuela

Más de Actualidad

Ver más
Calles inundadas en el estado Zulia - Fotos: X
Inundaciones

Entre agua y basura: así se ven varias calles inundadas en el estado Zulia tras fuertes lluvias del fin de semana

Esquiadora murió en una avalancha en Argentina - AFP
Argentina

El último mensaje de esquiadora antes de morir en una avalancha en Argentina: "Nos sentimos muy afortunados de estar aquí"

Ana María Sanjuán, ministra de Educación Universitaria del régimen venezolano / Salón de universidad - Fotos: X / Pexels
Crisis en Venezuela

"Un profesor no tiene dos dólares de ingresos, un titular está llegando a los 500 dólares de ingresos": Ana María Sanjuán, ministra para la Educación Superior del régimen venezolano

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Lula vuelve a defender y proteger a la dictadura de Nicaragua

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis María Corina Machado

La normalización de Delcy, la mutación de Trump

Por: Héctor Schamis
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

La república y su sombra

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Calles inundadas en el estado Zulia - Fotos: X
Inundaciones

Entre agua y basura: así se ven varias calles inundadas en el estado Zulia tras fuertes lluvias del fin de semana

Esquiadora murió en una avalancha en Argentina - AFP
Argentina

El último mensaje de esquiadora antes de morir en una avalancha en Argentina: "Nos sentimos muy afortunados de estar aquí"

Ana María Sanjuán, ministra de Educación Universitaria del régimen venezolano / Salón de universidad - Fotos: X / Pexels
Crisis en Venezuela

"Un profesor no tiene dos dólares de ingresos, un titular está llegando a los 500 dólares de ingresos": Ana María Sanjuán, ministra para la Educación Superior del régimen venezolano

Bandera de Irán y EE. UU. - Canva.
Régimen de Irán

EE. UU. desmiente al régimen de Irán y rechaza que Teherán tenga “control total” del estrecho de Ormuz: “Irán no tiene armada porque las fuerzas estadounidenses la hundieron”

Así quedó registrado el recorrido de Delcy Rodríguez por la Asamblea General de la ONU para saludar de beso a Pedro Sánchez
Delcy Rodríguez

Así quedó registrado el recorrido de Delcy Rodríguez por la Asamblea General de la ONU para saludar de beso a Pedro Sánchez

Apagones en Venezuela - EFE
Crisis en Venezuela

Descontento en aumento: venezolanos no aguantan cortes de energía y agitan las calles contra el régimen

Primer plano en blanco y negro de una mano agarrando barras de metal - Foto de referencia: Pexles
OVP

El Observatorio Venezolano de Prisiones reporta que más de 60 personas han muerto bajo custodia del Estado en Venezuela entre abril y septiembre de 2026

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023