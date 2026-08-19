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Miércoles, 19 de agosto de 2026
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Brasil

Accidente entre un bus con pacientes médicos y un camión en Brasil deja al menos 21 muertos

agosto 19, 2026
Por: Redacción NTN24
Policía de Brasil - Foto de referencia de EFE
Policía de Brasil - Foto de referencia de EFE
El siniestro ocurrió en una carretera que une al sur del país con Sao Paulo, el estado más rico de Brasil.

Un choque frontal entre un autobús y un camión dejó al menos 21 muertos este miércoles en el municipio de Imbituva en el sur de Brasil.

Imágenes divulgadas por la prensa local muestran un autobús con un letrero de personas con discapacidad destrozado junto al camión.

"Lamentablemente, 21 víctimas del autobús fallecieron" y cuatro personas resultaron heridas, informó la empresa Via Araucária, a cargo de varias autopistas en el estado de Paraná, donde está Imbituva.

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El siniestro ocurrió en una carretera que une al sur del país con Sao Paulo, el estado más rico de Brasil.

Según los medios locales, el vehículo de pasajeros transportaba pacientes a varios centros médicos. Las autoridades no han informado sobre los ocupantes del camión.

El gobernador de Paraná, Ratinho Júnior, lamentó lo ocurrido en un mensaje en redes sociales, se solidarizó con las familias de las víctimas y dijo que las fuerzas de seguridad actúan ya para aclarar las causas del accidente

Los accidentes de tráfico mortales son frecuentes en Brasil. Ocho personas murieron el domingo en el estado de Rio de Janeiro cuando el autobús en el que viajaban se volcó.

En febrero, un autobús que regresaba de un festival religioso en el nordeste de Brasil se salió de la carretera y volcó, causando la muerte de al menos 16 personas.

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