Las primeras palabras de María Elvira Salazar, tras imponerse en las primarias en Florida

Por la Cámara de Representantes del Distrito 27, María Elvira Salazar ganó la nominación republicana tras imponerse con 26,162 votos, equivalentes al 80%, con el 81% de votos escrutados. "Todo aquel que está en mi posición entiende que en este país hay una gran disyuntiva ideológica", declaró Salazar, quien enfrentará al demócrata Elio Rodríguez, ex presentador de CBS que obtuvo 15,734 votos.