NTN24
Martes, 18 de agosto de 2026
Martes, 18 de agosto de 2026
María Elvira Salazar
Programa: El Informativo

Las primeras palabras de María Elvira Salazar, tras imponerse en las primarias en Florida

agosto 18, 2026
Por: Redacción NTN24
Por la Cámara de Representantes del Distrito 27, María Elvira Salazar ganó la nominación republicana tras imponerse con 26,162 votos, equivalentes al 80%, con el 81% de votos escrutados. "Todo aquel que está en mi posición entiende que en este país hay una gran disyuntiva ideológica", declaró Salazar, quien enfrentará al demócrata Elio Rodríguez, ex presentador de CBS que obtuvo 15,734 votos.

También le puede interesar

María Elvira Salazar - Foto: EFE
María Elvira Salazar

Las primeras palabras de María Elvira Salazar, tras imponerse en las primarias en Florida

Alon Levi, embajador de Israel en Guatemala / FOTO: captura de pantalla
Terremoto en Colombia

“Los voluntarios de Israel trabajan de la mano con Colombia”: embajador de Israel de Guatemala en Cali

Terremoto en Venezuela - Foto AFP
Terremoto en Venezuela

Damnificado del doble terremoto en Venezuela habló sobre un nuevo sismo en La Guaira

Terremoto en Colombia

Con los protagonistas: las historias de resiliencia de los sobrevivientes y ayudantes del terremoto en Colombia

Presos políticos

Falleció Nexi Carrillo, madre del preso político venezolano Varnei Vargas: no pudo ver a su hijo en libertad

Tras nuevo temblor, damnificados en Venezuela insisten en la negligencia del régimen - Fotos: AFP/EFE
La Guaira

Venezuela registra nuevo temblor en La Guaira mientras persiste la negligencia del régimen

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Con los protagonistas: las historias de resiliencia de los sobrevivientes y ayudantes del terremoto en Colombia

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Venezuela registra nuevo temblor en La Guaira mientras persiste la negligencia del régimen

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Venció el plazo: situación entre EE. UU. y el régimen de Irán no da tregua: ¿habrá nuevos ataques?

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jason Calderón

Las primeras palabras de María Elvira Salazar, tras imponerse en las primarias en Florida

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Trump reitera su reclamo del estrecho de Ormuz, mientras el régimen de Irán mantiene cerrado el paso marítimo

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Poder no es lo mismo que grandeza: así es como China ha confundido "miedo con legitimidad"

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

El fenómeno de El Niño acelera su desarrollo y podría llevar al planeta a nuevos récords de calor, advierten expertos

Ver más

Videos

Ver más
Manizales - Foto EFE
Terremoto en Colombia

"Necesitamos dinero para la reconstrucción": gobernador de Caldas a NTN24 tras terremoto en Colombia

Personas caminan frente a edificaciones afectadas en Pereira-Foto: EFE
Terremoto en Colombia

Venezolano que perdió a su esposa e hijas en terremoto de La Guaira busca a su hermano en Pereira

Foto de referencia: Canva
Ciberseguridad

Artimañas de cibercriminales avanzan a gran velocidad, pero también los métodos de empresas expertas para enfrentarlos

Ciberataques- Foto de referencia
Colombia

Inteligencia artificial también es usada por ciberdelincuentes: experto da claves para detenerlos

Marco Rubio y Donald Trump/ Delcy Rodríguez - Fotos EFE
Transición democrática

"EE. UU. no ha ofrecido una hoja de ruta muy clara": Brian Naranjo sobre transición a la democracia en Venezuela

Más de Actualidad

Ver más
Miguel Díaz-Canel | Foto AFP
Cuba

"En Cuba cada 24 horas se comenten al menos 10 acciones represivas en contra del ejercicio de DD. HH.": Yaxis Cires

Marco Rubio | Foto: EFE
Marco Rubio

Marco Rubio acusa a Cuba de infiltrar espías en Estados Unidos y de financiar protestas radicales en el país

Manizales | Canva
Terremoto en Colombia

"Yo me quedo sin el sustento del trabajo": habitante de Manizales afectado por el fuerte terremoto

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Naciones Unidas: su pérdida de rumbo y crisis de legitimidad

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

El socialismo radical de Lula podría ser derrotado por la Doctrina Donroe

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Situación en Venezuela

Deudas, terremotos y crímenes de lesa humanidad

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Oswaldo Vizcarrondo, DT de la selección de fútbol venezolana - Foto: EFE
Oswaldo Vizcarrondo

El DT de la selección absoluta de Venezuela, Oswaldo Vizcarrondo, se suma como refuerzo de la Vinotinto Sub-20

Miguel Díaz-Canel | Foto AFP
Cuba

"En Cuba cada 24 horas se comenten al menos 10 acciones represivas en contra del ejercicio de DD. HH.": Yaxis Cires

Marco Rubio | Foto: EFE
Marco Rubio

Marco Rubio acusa a Cuba de infiltrar espías en Estados Unidos y de financiar protestas radicales en el país

Manizales | Canva
Terremoto en Colombia

"Yo me quedo sin el sustento del trabajo": habitante de Manizales afectado por el fuerte terremoto

Misa en Venezuela | Foto referencia: AFP
Terremoto en Venezuela

Caracas rindió un homenaje a las víctimas del terremoto con una misa conmemorativa

Volodímir Zelenski - AFP, EFE, Canva
Buques iraníes

Ucrania ataca a buque iraní en el mar Caspio: ¿Se abre un nuevo frente de guerra?

Daniel Ortega - Foto: EFE
Régimen de Daniel Ortega

Daniel Ortega continúa desafiando las presiones internacionales; pretende reforma que afecta la democracia

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023