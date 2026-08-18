Inteligencia artificial también es usada por ciberdelincuentes: experto da claves para detenerlos

El fraude financiero digital ha experimentado un crecimiento alarmante en los últimos dos años, según datos revelados por Juan Carlos Aponte, director de ciberseguridad de Indra Group en Colombia, Ecuador, Centroamérica y el Caribe, durante entrevista en NTN24.

Esta tendencia refleja cómo los ciberdelincuentes han evolucionado sus métodos para obtener información financiera de manera cada vez más sofisticada.

Las modalidades de fraude más comunes incluyen el pishing, smishing y vishing, técnicas mediante las cuales los delincuentes obtienen datos personales a través de correos electrónicos, mensajes de texto y llamadas telefónicas.

"Siempre van a querer obtener información de parte tuya", explicó Aponte, quien destacó que actualmente existe un componente adicional preocupante: el uso de inteligencia artificial.

El especialista alertó sobre el peligro del deepfake, una técnica que permite clonar voces e imágenes de personas.

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"Hay casos documentados incluso en muchos países donde han podido haber robos de millones de dólares porque simplemente clonaron la voz y la imagen del CEO de la compañía", señaló Aponte.

Para combatir estos delitos, las empresas de ciberseguridad implementan sistemas de detección en tiempo real basados en ciencia de datos y machine learning.

Estos sistemas analizan el comportamiento del usuario para identificar actividades sospechosas. "Si yo, por ejemplo, tengo gastos recurrentes en Colombia, se aparecen de pronto gastos en mi tarjeta de crédito en otros países del mundo, los sistemas de información pueden alertarlo", explicó el experto.

Sin embargo, Aponte enfatizó que la responsabilidad del usuario es fundamental. "Entre más estemos expuestos a poder compartir información, eso puede ser utilizado por ciberdelincuentes para poder aprovecharlo y generar un engaño", advirtió.

Recomendó activar las funciones de verificación que ofrecen las entidades financieras, bloquear tarjetas cuando no se utilicen y evitar compartir excesiva información en redes sociales.

El director de ciberseguridad describió la huella digital y la ingeniería social como los principales recursos de los delincuentes. "Lo importante es saber cuándo yo estoy compartiendo en cualquier tipo de plataforma, redes sociales, es muy importante tratar de no geolocalizar, dejar temas de ubicación, no tantos temas de fotos en particular", aconsejó.