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Sábado, 01 de agosto de 2026
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Crisis migratoria

Ministros de la Unión Europea se reunirán para conversar sobre la crisis migratoria que azota a Ceuta

agosto 1, 2026
Por: Redacción NTN24
La carta de los países europeos fue promovida por la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, cuya nación suspendió de manera temporal las normas del espacio Schengen con España.

Este sábado, los ministros del Interior de los países de la Unión Europea (UE) informaron que se reunirán el martes en una videoconferencia para poder hablar sobre la crisis migratoria que sacude a Ceuta.

Según informó Irlanda, que ostenta la presidencia rotatoria de la UE, la reunión se dará para conversar sobre "los acontecimientos en Ceuta".

España y, posteriormente, un grupo de 22 países, entre ellos Italia y Dinamarca, solicitaron sucesivamente mediante cartas esta reunión para debatir sobre la crisis migratoria en este enclave español y las tensiones diplomáticas que han derivado de ella.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, acogió con satisfacción la medida y afirmó que el bloque necesita "un proceso de análisis" para mejorar la "resiliencia europea".

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Sin embargo, comentó que "ni una sola persona llegó a España continental ni al resto de la Unión Europea" durante la masiva ola migratoria de los últimos días.

La carta de los países europeos fue promovida por la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, cuya nación suspendió de manera temporal las normas del espacio Schengen con España.

Su homóloga danesa, Mette Frederiksen, afirmó el viernes que la Unión Europea debería considerar suspender la cooperación Schengen con España.

Por su parte, Meloni señaló que la postura que Italia defiende desde hace tiempo es compartida "por un número cada vez mayor de países europeos".

Entre los demás firmantes figuran el canciller alemán Friedrich Merz y los primeros ministros de Hungría, Suecia y Polonia, pero no los líderes de Francia y Portugal, cuyos países comparten frontera directa con España.

"No podemos permitir que los cruces masivos incontrolados, la instrumentalización de la migración u otras amenazas híbridas den la impresión de que es posible entrar ilegalmente en la Unión Europea", afirman.

Además, sugieren que los ministros deberían "considerar en particular un apoyo reforzado de Frontex y la eficacia de la cooperación de la UE con Marruecos".

Y añadieron que toman nota de que no se han registrado movimientos posteriores "no autorizados hacia Europa".

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