Posesión Abelardo de la Espriella Así es el auditorio en el que se celebrará la posesión presidencial de Abelardo De La Espriella julio 30, 2026 Por: Miguel Pedreros El Senado y la Cámara de Representantes sesionarán de manera excepcional en Cali para investir al nuevo mandatario. También le puede interesar Posesión Abelardo de la Espriella Así es el auditorio en el que se celebrará la posesión presidencial de Abelardo De La Espriella Policía de Colombia Así fue el impactante intercambio de disparos entre militares colombianos contra grupos criminales Latinoamérica ¿Qué representa el nuevo escenario político regional, liderado por la derecha? Experto analiza Régimen cubano Régimen cubano aumenta el salario mínimo en un intento por mitigar el debacle económico del país Terremoto en Venezuela Damnificados por la tragedia en Venezuela manifiestan ineficiencia en los trabajos de la maquinaria Daniel Ortega "Terminaron asustados después de la captura de Maduro": analista sobre reforma en Nicaragua Compartir en: