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Jueves, 30 de julio de 2026
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Posesión Abelardo de la Espriella

Así es el auditorio en el que se celebrará la posesión presidencial de Abelardo De La Espriella

julio 30, 2026
Por: Miguel Pedreros
El Senado y la Cámara de Representantes sesionarán de manera excepcional en Cali para investir al nuevo mandatario.

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