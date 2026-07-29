Este sería el lugar desde el que el presidente electo Abelardo De La Espriella gobernaría desde Barranquilla en Colombia

Abelardo De La Espriella, presidente electo de Colombia, anunció días atrás que Barranquilla sería catalogada como capital alterna de Colombia, una propuesta que generó diferentes reacciones en el país.

Durante su alocución emitida en la noche del 26 de julio de 2026, el futuro mandatario de los colombianos aseguró que esta iniciativa será la primera reforma constitucional que presentará ante el Congreso de la República.

“En pocos días, un hijo del Caribe se sentará en el solio de Bolívar y cumplirá una promesa que hizo durante la campaña: gobernar desde las regiones y para las regiones. Ya lo estoy haciendo, ya lo estoy cumpliendo (...) por eso presentaré al Congreso de la República una propuesta de acto legislativo para que Barranquilla sea reconocida a nivel constitucional como la capital alterna de Colombia, por supuesto, junto con nuestra querida Bogotá”, expresó.

Asimismo, indicó que Barranquilla sería sede permanente de la Presidencia y detalló que realizaría actividades oficiales desde esa ciudad.

“Barranquilla, queridos compatriotas, será una sede permanente de la Presidencia de la República. Desde el Batallón Paraíso y el Palacio de la Aduana voy a despachar, voy a realizar consejos de ministros, voy a recibir delegaciones nacionales e internacionales”, señaló.

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Tras este anuncio, por medio de X se hicieron virales unas fotografías publicadas en las que se evidencia el avance de la sede del presidente electo. Las imágenes muestran una edificación de dimensiones similares a las de la Casa de Nariño.

Según la información, la zona es conocida como El Oasis y hoy alberga el Batallón Paraíso y los antiguos Cuarteles Nacionales, sede de la Segunda Brigada del Ejército Nacional. El complejo fue construido tras la Ley 11 de 1935 e inaugurado en 1938, por lo que está a punto de cumplir 90 años de historia.

Finalmente, también se indica que, de manera paralela a la remodelación del edificio, avanza la construcción de un amplio parqueadero y una alameda que conectará con la entrada desde la Vía 40.