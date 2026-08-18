Artimañas de cibercriminales avanzan a gran velocidad, pero también los métodos de empresas expertas para enfrentarlos

La tecnología que facilita la vida cotidiana también se ha convertido en una herramienta para la ciberdelincuencia financiera. Los fraudes digitales evolucionan constantemente, adoptando múltiples modalidades que ponen en riesgo el dinero y los datos personales de millones de usuarios en América Latina y el mundo.

Tres términos definen las principales amenazas actuales: phishing, smishing y vishing.

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El phishing consiste en el engaño donde delincuentes suplantan entidades confiables como bancos o empresas comerciales mediante correos electrónicos, mensajes o páginas web falsas.

Su objetivo es robar datos personales, contraseñas, códigos de seguridad o información financiera, utilizando estrategias que generan intriga y urgencia para que las víctimas entreguen información sin percatarse del fraude.

El smishing representa una variante que opera a través de mensajes de texto o aplicaciones de mensajería como WhatsApp. Los ciberdelincuentes envían enlaces falsos, alertas de supuesto bloqueo de cuentas, notificaciones de premios inexistentes, cobros pendientes o solicitudes urgentes de verificación que buscan obtener datos sensibles de los usuarios.

Por su parte, el vishing utiliza llamadas telefónicas donde los criminales se hacen pasar por asesores bancarios, funcionarios de empresas de mensajería o personal de soporte técnico.

Mediante estas conversaciones, obtienen información confidencial o inducen a las víctimas a realizar transferencias bancarias.

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Ante este panorama, empresas especializadas en ciberseguridad han fortalecido sus acciones preventivas. Entre las innovaciones tecnológicas implementadas destaca el CVV dinámico en pagos con tarjetas.

Adicionalmente, las instituciones financieras implementan procesos de monitoreo de fraude transaccional en línea, verificando operaciones en tiempo real e identificando parámetros que se desvían de los estándares esperados para generar alertas y tomar acciones inmediatas.

Los especialistas enfatizan que la lucha contra la ciberdelincuencia representa una responsabilidad compartida entre instituciones y usuarios.

Las entidades bancarias y comerciales buscan un equilibrio entre medidas de seguridad robustas y experiencias de usuario fluidas, mientras que los ciudadanos deben adoptar prácticas preventivas.