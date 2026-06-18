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Jueves, 18 de junio de 2026
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Barack Obama

Acompañado de expresidentes de Estados Unidos y celebridades, Barack Obama inauguró su museo presidencial en Chicago

junio 18, 2026
Por: Redacción NTN24
Centro Presidencial Obama | Foto: AFP
Centro Presidencial Obama | Foto: AFP
La pieza central de este museo y biblioteca es un obelisco de granito de 69 metros, prácticamente sin ventanas.

Este jueves el expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, inauguró su museo presidencial en Chicago junto a otros exmandatarios de la nación, todos los inquilinos que ha tenido la Casa Blanca desde 1992 a excepción de su actual jefe de Estado, Donald Trump, que no fue invitado.

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Junto a los expresidentes de Estados Unidos, el republicano George W. Bush, y los demócratas Joe Biden y Bill Clinton, Obama inauguró el "Centro Presidencial Obama", un museo que mostrará sus momentos más importantes en los ocho años que duró como mandatario del país.

Esta inauguración se da diez años después de que se lanzará la iniciativa del proyecto por primera vez, contando ahora con una inversión de 850 millones de dólares, casi el triple de lo que se tenía presupuestado en 2016.

El centro modernista que celebra el legado de Obama como el primer presidente negro de Estados Unidos abre sus puertas al público el viernes. Al evento de inauguración acudió la familia Obama: Michelle Obama y sus hijas, Malia y Sasha.

Además, el evento también contó con la presencia de importantes figuras de la política como: el exministro de Canadá, Justin Trudeau; la exvicepresidenta Kamala Harris; la excanciller de Alemania, Angela Merkel; la expresidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi; los gobernadores de California e Illionois, Gavin Newsom y JB Pritzker.

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Las celebridades del mundo del entretenimiento tampoco faltaron, ya que también estuvieron presentes: Tom Hanks, Steven Spielberg, Jennifer Hudson, Oprah Winfrey, Christina Aguilera y Derek Blasberg.

Es tradición que los expresidentes en Estados Unidos manden construir un edificio cultural después de abandonar sus funciones como jefes de Estado, en el caso de Trump, este ya ha mencionado que quiere levantar el suyo en Miami una vez deje el cargo.

Obama, de 64 años, instaló su museo presidencial en el barrio donde vivió durante mucho tiempo con su esposa Michelle, donde nacieron sus hijas y donde comenzó la trayectoria política que lo llevó a la Casa Blanca para dos mandatos de 2008 a 2016.

La pieza central de este museo y biblioteca es un obelisco de granito de 69 metros, prácticamente sin ventanas.

El imponente edificio está coronado por enormes letras de piedra que forman parte de un discurso que Barack Obama pronunció en 2015 en Selma, Alabama, cuna del movimiento por los derechos civiles.

Una estatua del matrimonio Obama saludando, ligeramente más grande que el tamaño natural, da la bienvenida a los visitantes quienes ya agotaron las entradas del recorrido del museo para este viernes.

 

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