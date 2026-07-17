NTN24
Viernes, 17 de julio de 2026
Viernes, 17 de julio de 2026
Estados Unidos ataca a Irán

Choque de versiones: Irán asegura que dos petroleros explotaron tras chocar con minas en Ormuz y EE. UU. responde que es falso

julio 17, 2026
Por: Redacción NTN24
Estrecho de Ormuz (AFP)
Estrecho de Ormuz (AFP)
Desde hace siente noches, las fuerzas estadounidenses llevan a cabo una agresiva campaña consecutiva de bombardeos contra Irán.

El régimen iraní, mediante los Guardianes de la Revolución, aseguró en la mañana del sábado que dos petroleros "explotaron y se incendiaron" al atravesar una zona minada en el sur del estrecho de Ormuz.

Sin embargo, Estados Unidos rechazó la información y la calificó como falsa, mientras que Irán dijo que otros cuatro buques fueron "detenidos" mediante misiles y drones.

o

"Dos petroleros, que intentaban atravesar el campo de minas al sur del estrecho de Ormuz mediante engaños de las agencias de inteligencia estadounidenses, explotaron y se incendiaron", dijo el ejército ideológico de Irán en un comunicado citado en Telegram.

Y advirtieron: "para proteger su patrimonio y, sobre todo, sus vidas, los marineros no deben dejarse engañar ni aventurarse en este campo de minas".

Tras esto, el Comando Central de Estados Unidos respondió en sus redes sociales y aseguró que se trata de información falsa.

"La Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC) afirma que dos petroleros han explotado en el Estrecho de Ormuz después de chocar contra minas en la vía marítima internacional", dijo el Centcom, pero inmediatamente señaló:

"Como la mayoría de las afirmaciones de la IRGC, esta es falsa".

A su vez, Irán dijo que, en las últimas horas, "cuatro buques infractores, respaldados por el ejército terrorista estadounidense, intentaron atravesar el estrecho de Ormuz, y los cuatro fueron detenidos en el acto durante una operación combinada de misiles y drones".

o

El estrecho de Ormuz, por el que transitaba antes de la guerra una quinta parte del comercio mundial de hidrocarburos, fue bloqueado de nuevo por Irán desde la semana pasada, tras la reanudación de las hostilidades con Estados Unidos.

Ante esto, desde hace siente noches, las fuerzas estadounidenses llevan a cabo una agresiva campaña consecutiva de bombardeos contra Irán.

Las autoridades de la provincia de Hormozgan, en el sur de Irán, anunciaron que los ataques norteamericanos causaron al menos tres muertos y ocho heridos, según la agencia oficial Irna.

Temas relacionados:

Estados Unidos ataca a Irán

Estados Unidos e Irán

Irán

Ataque al régimen de Irán

Gobierno de Estados Unidos

Donald Trump

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

¿Por qué hasta ahora salen a la luz los documentos de la CIA sobre las trampas del chavismo para quedarse en el poder en Venezuela?

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Solo es eficiente con sus objetivos": Héctor Schamis sobre la respuesta del régimen venezolano ante la tragedia

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jason Calderón

Las fuertes lluvias en Texas arrasaron con una de las barreras flotantes en la frontera con México

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

LATAM es el nuevo espacio entre la competencia entre EE. UU. y China: así se mueve el tablero

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“La mayoría de edificios que se cayeron fueron mal construidos por el chavismo”: Tomás Arias

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Jean Claude Bessudo: el pionero que hizo del turismo sostenible una apuesta para transformar la imagen de Colombia

Ver más

Videos

Ver más
Nicolás Maduro y Cilia Flores
Dictadura en Venezuela

¿Por qué hasta ahora salen a la luz los documentos de la CIA sobre las trampas del chavismo para quedarse en el poder en Venezuela?

Madre busca bajo los escombros el cadáver de su hija en Venezuela / FOTO: Captura de pantalla
Terremoto en Venezuela

Madre remueve, con sus propias manos, los escombros de un edificio en Venezuela en busca de su hija fallecida

Terremoto en Venezuela | Foto: AFP
Terremoto en Venezuela

Aferrado a la esperanza: profesor universitario sobrevivió al terremoto en Venezuela gracias a una nota de auxilio

Donald Trump/ Hugo Carvajal y Nicolás Maduro - Fotos AFP
Donald Trump

La reveladora carta que recibió Trump del "Pollo" Carvajal sobre las artimañas del régimen madurista

SmartMatic y CNE de Venezuela / FOTO: EFE
Régimen venezolano

Smartmatic y la sombra sobre el sistema electoral venezolano; aparece mencionada por la CIA

Más de Actualidad

Ver más
Reacciones de líderes políticos del mundo tras el fuerte sismo - Fotos: EFE/AFP
Sismo en Venezuela

Estas son las reacciones de líderes políticos del mundo tras el fuerte sismo que sacudió a Venezuela

Secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio - Foto: EFE
Marco Rubio

Marco Rubio anuncia fecha para reanudación de negociaciones entre Estados Unidos e Irán en Suiza

Gustavo Petro Urrego - AFP
Paz total

Las alarmantes cifras de la "Paz Total" del Gobierno Petro que nunca fue paz total

Opinión

Ver más
Arturo McFields Chavismo

De antagonista a aliado: la maniobra del régimen de Venezuela para ganar el favor de Israel

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Régimen venezolano

Los escombros de la república

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

El nuevo mapa del financiamiento climático se dibuja sin América Latina

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Situación en Venezuela

Deudas, terremotos y crímenes de lesa humanidad

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Reacciones de líderes políticos del mundo tras el fuerte sismo - Fotos: EFE/AFP
Sismo en Venezuela

Estas son las reacciones de líderes políticos del mundo tras el fuerte sismo que sacudió a Venezuela

Recibimiento de Cabo Verde | Foto: EFE
Cabo Verde

Como héroes: el masivo recibimiento que tuvo la selección de Cabo Verde tras quedar eliminada del Mundial

Carlos Fernando Galán y Abelardo de la Espriella - Fotos: EFE
Elecciones Presidenciales en Colombia

"Estamos listos para trabajar coordinadamente desde el próximo 7 de agosto": el mensaje de Carlos Fernando Galán tras conversación con Abelardo de la Espriella

Secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio - Foto: EFE
Marco Rubio

Marco Rubio anuncia fecha para reanudación de negociaciones entre Estados Unidos e Irán en Suiza

Gustavo Petro Urrego - AFP
Paz total

Las alarmantes cifras de la "Paz Total" del Gobierno Petro que nunca fue paz total

Más de 12.000 hectáreas consumidas por incendio en España mientras humo de Canadá amenaza final del Mundial - AFP
España

Más de 12.000 hectáreas consumidas por incendio en España mientras humo de Canadá amenaza final del Mundial

Actor Anthony Hopkins y Gustavo Dudamel, músico venezolano - Fotos: EFE
Gustavo Dudamel

El actor Anthony Hopkins lanza disco de música clásica con la participación del venezolano Gustavo Dudamel

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre