Choque de versiones: Irán asegura que dos petroleros explotaron tras chocar con minas en Ormuz y EE. UU. responde que es falso

El régimen iraní, mediante los Guardianes de la Revolución, aseguró en la mañana del sábado que dos petroleros "explotaron y se incendiaron" al atravesar una zona minada en el sur del estrecho de Ormuz.

Sin embargo, Estados Unidos rechazó la información y la calificó como falsa, mientras que Irán dijo que otros cuatro buques fueron "detenidos" mediante misiles y drones.

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"Dos petroleros, que intentaban atravesar el campo de minas al sur del estrecho de Ormuz mediante engaños de las agencias de inteligencia estadounidenses, explotaron y se incendiaron", dijo el ejército ideológico de Irán en un comunicado citado en Telegram.

Y advirtieron: "para proteger su patrimonio y, sobre todo, sus vidas, los marineros no deben dejarse engañar ni aventurarse en este campo de minas".

Tras esto, el Comando Central de Estados Unidos respondió en sus redes sociales y aseguró que se trata de información falsa.

"La Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC) afirma que dos petroleros han explotado en el Estrecho de Ormuz después de chocar contra minas en la vía marítima internacional", dijo el Centcom, pero inmediatamente señaló:

"Como la mayoría de las afirmaciones de la IRGC, esta es falsa".

A su vez, Irán dijo que, en las últimas horas, "cuatro buques infractores, respaldados por el ejército terrorista estadounidense, intentaron atravesar el estrecho de Ormuz, y los cuatro fueron detenidos en el acto durante una operación combinada de misiles y drones".

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El estrecho de Ormuz, por el que transitaba antes de la guerra una quinta parte del comercio mundial de hidrocarburos, fue bloqueado de nuevo por Irán desde la semana pasada, tras la reanudación de las hostilidades con Estados Unidos.

Ante esto, desde hace siente noches, las fuerzas estadounidenses llevan a cabo una agresiva campaña consecutiva de bombardeos contra Irán.

Las autoridades de la provincia de Hormozgan, en el sur de Irán, anunciaron que los ataques norteamericanos causaron al menos tres muertos y ocho heridos, según la agencia oficial Irna.