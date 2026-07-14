NTN24
Martes, 14 de julio de 2026
Martes, 14 de julio de 2026
Comando Sur

Poderosa aeronave UH-1Y Venom sobrevoló a baja altura Venezuela: estas son las imágenes de despliegue del Ejército de Estados Unidos

julio 14, 2026
Por: Redacción NTN24
Sobrevuelo de EE.UU en Venezuela. (Comando Sur de EE. UU.)
Sobrevuelo de EE.UU en Venezuela. (Comando Sur de EE. UU.)
Devastadores terremotos consecutivos de magnitud 7,2 y 7,5 sacudieron la costa caribeña de Venezuela el 24 de junio.

El poderoso helicóptero UH-1Y Venom sobrevoló a baja altura los cielos de Venezuela según informó este martes el Comando Sur de Estados Unidos.

“Un UH-1Y Venom del Cuerpo de Marines de los EE. UU. con el Escuadrón de Tiltrotor Mediano de Marines (VMM) 365 (Reforzado), Fuerza de Combate Litoral-24, despega del USS Fort Lauderdale (LPD 28) en La Guaira, Venezuela, el 10 de julio de 2026”, explicó el Comando junto a una imagen publicada en X.

o

Mencionó que bajo la dirección del Comando Sur “el ejército de los EE. UU. está apoyando las operaciones de ayuda del gobierno de los EE. UU. lideradas por el Departamento de Estado tras los devastadores terremotos del 24 de junio”.

El helicóptero, cabe mencionar, se observa cuando en el sector de La Guaira vuela a baja altura lo que permite ver edificios y una montaña de fondo que hacen llamativa a la imagen.

El Ejército de Estados Unidos, cabe resaltar, se ha enfocado en realizar actividades de ayuda humanitaria tras los terremotos.

Devastadores terremotos consecutivos de magnitud 7,2 y 7,5 sacudieron la costa caribeña de Venezuela el 24 de junio y derrumbaron edificios, dañaron el principal aeropuerto del país y dejaron más de 4.500 muertos.

Estados Unidos envió ayuda a Venezuela en un momento en el que la presencia de Washington se ha hecho cada vez más notable en el país sudamericano después del operativo militar en Caracas que resultó en la captura de Nicolás Maduro.

o

El gobierno de Donald Trump está en contacto permanente e instruyendo las labores de Delcy Rodríguez, encargada del régimen desde dicha misión que tuvo lugar en enero.

Temas relacionados:

Comando Sur

Delcy Rodríguez

Ataque

Régimen de Venezuela

Administración Trump

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Será presentada ante EE. UU. la denuncia sobre la presunta presión de grupos armados que habría favorecido con casi 4 millones de votos a Iván Cepeda

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Agradecer a Dios que nos dio otra oportunidad de vida”: testimonio de damnificada por los terremotos

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jason Calderón

Así sería el plan del presidente Gustavo Petro para boicotear a Abelardo De La Espriella en la transición gubernamental, según el excanciller Álvaro Leyva

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Joven colombiano perdió la vida en medio de tiroteo en el que participó el ICE en Maine

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“La mayoría de edificios que se cayeron fueron mal construidos por el chavismo”: Tomás Arias

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Islandia reanuda la caza comercial de ballenas tras dos años y desata una nueva ola de rechazo ambiental

Ver más

Videos

Ver más
Abelardo De La Espriella, presidente electo - EFE
ELN

"Habrá mano dura para combatir estas estructuras criminales": analista sobre atentado en Colombia

Terremoto en Venezuela

NTN24 pudo estar al interior de uno de los vuelos de ayuda humanitaria que Estados Unidos enviará desde Miami a Venezuela

Abelardo de la Espriella y Gustavo Petro - EFE
La Noche

Fin de un fracaso: el 7 de agosto De la Espriella iniciará el desmonte de la Paz Total de Petro

Disidencias de las Farc - Foto de referencia: EFE
Violencia en Colombia

Gobernadores denuncian amenazas de disidencias Farc en medio de transición presidencial en Colombia

Gustavo Petro Urrego - AFP
Paz total

Las alarmantes cifras de la "Paz Total" del Gobierno Petro que nunca fue paz total

Más de Actualidad

Ver más
OMS advierte que epidemia de ébola en RD Congo es "extremadamente grave y difícil" - AFP
República Democrática del Congo

La OMS alerta que el brote de ébola en Congo podría llegar a ser hasta cuatro veces mayor

Delcy Rodríguez (EFE)
Delcy Rodríguez

“El único sostén que tiene el régimen, por contradictorio que parezca, es Washington”: abogado constitucionalista

Vista general de una playa en Saipán, Islas Marianas del Norte - AFP
Tifón

Bavi, el supertifón que amenaza a islas de Estados Unidos en el Pacífico

Opinión

Ver más
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

El nuevo mapa del financiamiento climático se dibuja sin América Latina

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Situación en Venezuela

Deudas, terremotos y crímenes de lesa humanidad

Por: Héctor Schamis
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Tras el terremoto ¡Nadie se salva solo!

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Dinorah Figuera

Democratización en Venezuela un trago amargo, complejo pero necesario

Por: Arturo McFields

Más noticias

Ver más
OMS advierte que epidemia de ébola en RD Congo es "extremadamente grave y difícil" - AFP
República Democrática del Congo

La OMS alerta que el brote de ébola en Congo podría llegar a ser hasta cuatro veces mayor

Delcy Rodríguez (EFE)
Delcy Rodríguez

“El único sostén que tiene el régimen, por contradictorio que parezca, es Washington”: abogado constitucionalista

Vista general de una playa en Saipán, Islas Marianas del Norte - AFP
Tifón

Bavi, el supertifón que amenaza a islas de Estados Unidos en el Pacífico

Loro sobrevivió debajo de lso escombros en Venezuela tras los terremotos / FOTO: Captura de video
Terremoto en Venezuela

Rescataron a un loro bajo los escombros en La Guaira, Venezuela, que dejaron los devastadores terremotos

Estudiante - Foto Canva de referencia
Becas de estudio

Embajada de país sudamericano en Europa anuncia convocatoria para programa de becas del ciclo académico 2026–2027: esto se sabe

Paloma Valencia, excandidata presidencial - Foto: EFE
Elecciones en Colombia

"Colombia se salvó, se salvó por milímetros": Paloma Valencia critica las advertencias de Petro y Cepeda tras el triunfo de Abelardo De La Espriella

Edmundo González Urrutia, presidente de legítimo de Venezuela - Foto: EFE
Edmundo González

Edmundo González comandará el homenaje de la Comunidad de Madrid a Venezuela tras los terremotos

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre