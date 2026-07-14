Poderosa aeronave UH-1Y Venom sobrevoló a baja altura Venezuela: estas son las imágenes de despliegue del Ejército de Estados Unidos

El poderoso helicóptero UH-1Y Venom sobrevoló a baja altura los cielos de Venezuela según informó este martes el Comando Sur de Estados Unidos.

“Un UH-1Y Venom del Cuerpo de Marines de los EE. UU. con el Escuadrón de Tiltrotor Mediano de Marines (VMM) 365 (Reforzado), Fuerza de Combate Litoral-24, despega del USS Fort Lauderdale (LPD 28) en La Guaira, Venezuela, el 10 de julio de 2026”, explicó el Comando junto a una imagen publicada en X.

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Mencionó que bajo la dirección del Comando Sur “el ejército de los EE. UU. está apoyando las operaciones de ayuda del gobierno de los EE. UU. lideradas por el Departamento de Estado tras los devastadores terremotos del 24 de junio”.

El helicóptero, cabe mencionar, se observa cuando en el sector de La Guaira vuela a baja altura lo que permite ver edificios y una montaña de fondo que hacen llamativa a la imagen.

El Ejército de Estados Unidos, cabe resaltar, se ha enfocado en realizar actividades de ayuda humanitaria tras los terremotos.

Devastadores terremotos consecutivos de magnitud 7,2 y 7,5 sacudieron la costa caribeña de Venezuela el 24 de junio y derrumbaron edificios, dañaron el principal aeropuerto del país y dejaron más de 4.500 muertos.

Estados Unidos envió ayuda a Venezuela en un momento en el que la presencia de Washington se ha hecho cada vez más notable en el país sudamericano después del operativo militar en Caracas que resultó en la captura de Nicolás Maduro.

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