Asalto a embajada de Ecuador en 1981 podría abrir puerta a segunda acusación contra Raúl Castro en EE. UU.

Un episodio olvidado durante más de cuatro décadas podría derivar en una segunda acusación penal contra el dictador cubano Raúl Castro en Estados Unidos. Las víctimas del violento asalto a la embajada de Ecuador en La Habana, ocurrido el 21 de febrero de 1981, han solicitado formalmente a fiscales federales abrir una investigación. "Hemos pedido la revisión en la Corte Federal contra Raúl Castro, contra Ramiro Valdés y Patricio de la Guardia", declaró el abogado Domingo Delgado.