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Jueves, 18 de junio de 2026
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transición política

Estados Unidos confirma que Dinorah Figuera y Jorge Rodríguez abordaron "hoja de ruta para un diálogo político orientado a una transición democrática"

junio 18, 2026
Por: Redacción NTN24
Jorge Rodríguez, ilegítimo presidente del parlamento venezolano en reunión con Dinorah Figuera, presidente de la legítima Asamblea Nacional de Venezuela (2015) - Foto: EFE
Jorge Rodríguez, ilegítimo presidente del parlamento venezolano en reunión con Dinorah Figuera, presidente de la legítima Asamblea Nacional de Venezuela (2015) - Foto: EFE
En un comunicado, el Departamento de Estado aseguró que este encuentro es un "primer paso" para asegurar "una sociedad venezolana libre y abierta".

Este jueves 18 de junio en horas de la tarde, el Gobierno de Estados Unidos se refirió a la reunión que sostuvo la presidente de la legítima Asamblea Nacional de Venezuela (2015) Dinorah Figuera y Jorge Rodríguez, ilegítimo presidente del parlmaneto venezolano controlado por el régimen.

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Al respecto, el Departamento de Estado detalla en un comunicadoque "Estados Unidos acoge con beneplácito la reunión celebrada hoy entre Jorge Rodríguez, Presidente de la Asamblea Nacional (AN) de 2026 y representante del Gobierno Interino de Venezuela, y Dinorah Figuera, Presidenta de la Asamblea Nacional de Venezuela de 2015, para debatir una agenda que servirá de hoja de ruta para un diálogo político sobre la transición democrática".

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El texto agrega que "Estados Unidos entiende que esta agenda incluye prioridades clave como la reconstrucción de las instituciones democráticas de Venezuela, el fortalecimiento del CNE, el restablecimiento de garantías duraderas para la participación política y la protección de las libertades cívicas esenciales para un diálogo político abierto".

"Estados Unidos apoya este diálogo liderado por la Asamblea Nacional de 2015, la última entidad democráticamente elegida reconocida internacionalmente en Venezuela, y el Gobierno Interino. Este es un primer paso en lo que será un proceso reflexivo para asegurar una sociedad venezolana libre y abierta", prosigue la circular.

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"La piedra angular de cualquier transición democrática es el diálogo inclusivo. Esperamos que continúen las conversaciones entre los partidos políticos venezolanos y el Gobierno Interino en las próximas semanas en Caracas para dar inicio formalmente a su labor", acota.

El Departamento de Estado recalca que "los Estados Unidos respalda un proceso centrado en el importante trabajo técnico necesario para que funcione para todos los involucrados, representando los intereses del pueblo venezolano. Esa es la única manera de que Venezuela tenga un futuro más democrático y próspero".

Tras ocho años en el exilio en España, Figuera retornó a Venezuela y a su llegada confirmó que se reuniría con el encargado de negocios de Estados Unidos, John Barrett, y con Jorge Rodríguez, quien controla la asamblea del régimen.

“Ahora voy con una reunión con el responsable de la embajada Estados Unidos en Caracas y posteriormente me reuniré con Jorge Rodríguez”, dijo Figuera a NTN24.

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