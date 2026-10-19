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Lunes, 19 de octubre de 2026
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Corea del Norte

Agencia de prensa del régimen norcoreano publica fotos de Kim Jong-un en medio de rumores su estado de salud

octubre 19, 2026
Por: Redacción NTN24
Kim Jong-un (AFP)
Kim Jong-un (AFP)
El dictador norcoreano fue visto de manera pública por última vez el pasado domingo 11 de octubre en la inauguración y recorrido del nuevo Museo de la Revolución de Defensa Nacional.

La Agencia Central de Noticias de Corea (Korean Central News Agency), organismo de prensa de la dictadura de Kim Jong-un, publicó fotografías del tirano asiático luego de que surgieran rumores sobre su estado de salud.

Las ver surgieron cuando el reconocido medio británico The Sun señaló que, según informes que circulan por internet, el dictador norcoreano Kim Jong-un se encontraría en coma tras sufrir una hemorragia cerebral.

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Apenas horas después de que se difundieran los rumores, la KCNA publicó en su página una nueva tanda de fotografías que parecen ser "pruebas de vida", en las que se ve a Kim Jong-un caminando.

En las fotos se ve al hijo de Kim Jong-il inspeccionando un recinto comercial con zapatos y ropa de mujer.

"El respetado camarada Kim Jong Un recorre el recinto de la Exposición de prendas de vestir y calzado de la industria ligera", señaló KCNA en su web.

Foto: KCNA
Foto: KCNA
Foto: KCNA
Foto: KCNA
Foto: KCNA
Foto: KCNA

 

Las fotos, con fecha del 20 de octubre, han sido consideradas por sectores como una "prueba de vida" en respuesta a lo que se difundió en redes sociales.

Cabe recordar que no es la primera vez que surgen rumores de este tipo sobre el dictador. En 2020, una oleada de informes similares en las redes sociales afirmaba que Kim había muerto después de que no se supiera de su paradero por meses.

En caso de que el dictador norcoreano fallezca, expertos señalan que su poderosa hermana menor tomaría las riendas de la hermética tiranía.

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Precisamente es Kim Yo-jong quien ha estado al frente de los más recientes movimientos de la dictadura, incluidos avances militares y lanzamiento de misiles balísticos de prueba.

El dictador norcoreano fue visto de manera pública por última vez el pasado domingo 11 de octubre en la inauguración y recorrido del nuevo Museo de la Revolución de Defensa Nacional (un museo de armas avanzadas en Pionyang).

En el evento estuvo acompañado por su esposa, Ri Sol-ju, y su hija, Kim Ju-ae.

Allí, el jefe de la dictadura hizo presencia en la exhibición de armamento pesado de última generación, incluyendo drones y el misil balístico intercontinental Hwasong-20.

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