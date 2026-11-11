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Colapso

Colapso de edificio en Nueva York deja personas atrapadas bajo los escombros: bomberos adelantan labores de rescate

noviembre 11, 2026
Por: Redacción NTN24
Colapso de un edificio en Brooklyn - FDNY y captura de pantalla de redes sociales
Colapso de un edificio en Brooklyn - FDNY y captura de pantalla de redes sociales
La emergencia se registró en el sector de Flatbush, en Nueva York, donde varias personas quedaron atrapadas tras el colapso de una estructura de tres pisos.

Un edificio de tres pisos se derrumbó este miércoles 11 de noviembre en Brooklyn, Nueva York. El incidente dejó a varias personas atrapadas entre los escombros y provocó una importante movilización de los organismos de emergencia, que adelantan labores de rescate en el lugar para establecer si hay más víctimas.

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La emergencia se presentó en el vecindario de Flatbush, específicamente en las inmediaciones de Bedford Avenue y Flatbush Avenue. De acuerdo con los primeros reportes, la llamada de emergencia fue recibida por el Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY, por sus siglas en inglés) alrededor de las 4:01 p. m. (hora local).

A través de un comunicado, el organismo confirmó que sus unidades se encontraban trabajando en el lugar del derrumbe y que varias personas habían sido reportadas como atrapadas en el interior de la estructura. Ante la gravedad de la situación, se desplegó un operativo de rescate técnico con personal especializado para buscar entre los restos del edificio.

Con el paso de los minutos, las autoridades entregaron nuevos detalles sobre la magnitud de la emergencia. Según una actualización publicada por CBS News New York a las 5:29 p. m., al menos otras tres personas resultaron heridas, una de ellas en estado crítico. Inicialmente, el FDNY había informado sobre la presencia de personas atrapadas bajo los restos de la edificación.

Imágenes aéreas difundidas durante la emergencia muestran a decenas de bomberos trabajando entre los escombros, mientras algunos rescatistas removían los restos de la estructura para llegar hasta las personas que permanecían atrapadas. Uno de los afectados fue sacado del lugar en una camilla, según los registros audiovisuales conocidos durante el operativo.

Otro de los aspectos que llamó la atención de las autoridades es que el edificio se encontraba junto a una zona donde se adelantaban trabajos de construcción. La estructura que colapsó aparentemente tenía tres pisos y un establecimiento comercial en el primer nivel. Sin embargo, hasta el momento no se ha establecido si las obras cercanas tuvieron alguna relación con el derrumbe.

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Por su parte, la Oficina de Manejo de Emergencias de Nueva York pidió a los ciudadanos evitar el sector debido a los cierres viales y las afectaciones en la movilidad que se presentan mientras continúan las labores de los equipos de rescate.

Las autoridades mantienen las operaciones en la zona y adelantan las respectivas investigaciones para determinar qué provocó el colapso de la edificación.

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