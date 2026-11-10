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Martes, 10 de noviembre de 2026
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Linda Caicedo

Linda Caicedo marcó un golazo ante el París FC: la tabla de la Champions League se mueve

noviembre 10, 2026
Por: David Lozano
Linda Caicedo - EFE
Linda Caicedo - EFE
La atacante colombiana, figura de la Selección Colombia, aprovechó una brillante jugada y el pase final de su compañera Felicia Schröder y definió al segundo palo.

El Real Madrid femenino goleó 3-0 al Paris FC en el estadio Alfredo Di Stéfano, en la capital española, y firmó su primera victoria en la Champions League femenina.

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El equipo merengue, liderado por la colombiana Linda Caicedo, escaló provisionalmente hasta la séptima casilla, con seis puntos en la tabla de posiciones, a falta del resto de partidos de la cuarta jornada de la fase liga.

Durante el partido, las francesas lograron mantener el empate hasta el descanso, a pesar del dominio madrileño, pero las locales derrumbaron el fortín con los goles de la italiana Arianna Caruso (55′), la neerlandesa Lineth Beerensteyn (65′) y Linda Caicedo (81′).

La atacante colombiana, figura de la Selección Colombia, aprovechó una jugada brillante y el pase final de su compañera Felicia Schröder. El balón dejó sin opciones a su marcadora y solamente tuvo que definir cruzado al segundo palo para alargar el marcador.

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Asimismo, en otro partido de la jornada, el Chelsea se tuvo que conformar con un empate sin goles ante el Häcken sueco. El club inglés estrelló dos balones en el arco defendido por una inspirada Jennifer Falk, quien ayudó a mantener en cero la portería de las visitantes.

El Chelsea se colocó con ocho puntos como único escolta del líder y vigente campeón, el FC Barcelona, tras disputar cuatro partidos. Las catalanas tienen un partido menos y enfrentarán el jueves al Arsenal, en una reedición de la final de 2025.

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