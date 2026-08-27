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Jueves, 27 de agosto de 2026
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Estados Unidos

Agentes de EE. UU. incautaron cientos de kilos de cocaína en el mar Caribe: hubo una explosión y capturaron a los cinco tripulantes de la embarcación

agosto 27, 2026
Por: Redacción NTN24-Juan Carlos Senior
Guarda Costera de EE. UU. / AFP
Guarda Costera de EE. UU. / AFP
La Guardia Costera ha interceptado una embarcación a unas 50 millas de la isla y capturó a cinco presuntos traficantes.

La Guardia Costera de Estados Unidos logró interceptar una embarcación sospechosa de transportar droga a unas 50 millas al sur de Puerto Rico. Decomisó cerca de 7.250 libras de cocaína, un cargamento que tiene un valor que se podría acercar a 54,5 millones de dólares. Cinco personas que estaban a bordo fueron detenidas.

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La operación la realizó la tripulación del guardacostas Richard Dixon, el cual interceptó la embarcación en una misión en contra del tráfico de drogas en el Caribe. En el operativo de igual forma fueron participes medios aéreos y marítimos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP).

Según la información oficial, los agentes hallaron la cocaína en el interior del barco luego de detenerlo. El cargamento fue incautado y trasladado para seguir con el procedimiento que correspondía.

La cifra significa uno de los decomisos de cocaína de mayor valor que se anuncia recientemente en aguas cerca de Puerto Rico. Las autoridades consideran que la droga tiene un valor cercano a los $54,5 millones de dólares en el mercado ilegal.

Las cinco personas de la embarcación han sido puestos bajo custodia y ahora quedan vinculados a la investigación por presunto tráfico de estupefacientes. Por ahora, las autoridades no informaron de manera pública los cargos correspondientes que enfrentarán.

La operación finalizó con la destrucción de la embarcación. Según la Guardia Costera, el barco ha sido considerado un peligro para la navegación y luego de esto fue hundido.

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El comandante del guardacostas Richard Dixon, Michael D. Torgesen, resaltó la coordinación entre las unidades de la Guardia Costera y los medios aéreos de CBP. El funcionario señaló que la cooperación fue la que realmente dejó interceptar el cargamento en su recorrido por el Caribe.

La incautación llega algunos días luego de que la Guardia Costera notificara acerca de otro importante volumen de narcóticos que habían sido decomisados y descargados en Florida.

Las autoridades de los Estados unidos incrementaron las operaciones vía mar en contra de las redes dedicadas al transporte de drogas en el Caribe y otras rutas usadas para introducir cocaína en territorio norteamericano.

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