"Ellos me despidieron, no tengo nada que hacer ahí": inesperada respuesta de jugador venezolano al hablar sobre un eventual llamado a La Vinotinto

Un jugador venezolano sorprendió en las últimas horas al ser consultado sobre un eventual regreso a la selección venezolana después de lo que significó la dura eliminación del Mundial 2026 en las Eliminatorias que finalizaron en 2025.

Al ser consultado sobre si regresaría a la selección venezolana, el atacante respondió con una inesperada respuesta que dejaría en evidencia algunos problemas internos en el nuevo proceso del entrenador Oswaldo Vizcarrondo.

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Se trata del delantero Josef Martínez, quien vistió por varios años la camiseta de La Vinotinto, pero que no ha sido tenido en cuenta en el nuevo proceso.

“¿Si tuvieras la oportunidad de volver de nuevo a La Vinotinto lo harías?”, fue la pregunta que le hicieron en el canal digital Golayi TV.

“Bueno, ya ellos me despidieron, entonces no tengo nada que hacer ahí”, respondió Martínez sobre su eventual regreso a la selección venezolana en caso de ser llamado. “Les deseo lo mejor”, añadió.

Cabe recordar que Josef Martínez se encuentra actualmente en el Columbus Crew de la MLS, donde ha desarrollado gran parte de su carrera en los últimos años.

El delantero llegó al equipo de Ohio proveniente del Club Tijuana de México, pero antes estuvo en varios equipos de la MLS como el Inter de Miami de Messi.

Josef Martínez, de 33 años, vistió por primera vez la camiseta de la selección absoluta de Venezuela en 2011 durante un partido amistoso ante El Salvador.

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En 2012 jugó su primer partido de Eliminatorias ante Paraguay para el Mundial de 2014. Martínez fue una de las figuras de dicho encuentro.

Josef Martínez también disputó las Eliminatorias al Mundial 2018 y las Copas América de 2015, 2016 y 2019.

Durante la gestión de ‘Bocha’ Batista en las Eliminatorias al Mundial 2026, Martínez estuvo presente en algunos encuentros.