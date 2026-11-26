La violencia de las bandas armadas en Haití cobra nuevas víctimas: al menos diez personas murieron y otras siete resultaron heridas este miércoles en un ataque perpetrado por grupos criminales en la comuna de Kenscoff, cercana a Puerto Príncipe, según informó la Policía Nacional de Haití (PNH).

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De acuerdo con el reporte oficial, sustentado en información del jefe del Consejo de Administración de la Sección Comunal (Casec) de Bongard, Renold Vertus, los atacantes irrumpieron en esa localidad de la zona de Clemenceau cuando aún era de madrugada y agredieron a campesinos reunidos en un mercado informal.

“Según la información proporcionada por el jefe del Consejo de Administración de la Sección Comunal (Casec) de Bongard, Renold Vertus, este ataque dejó un saldo de diez personas fallecidas y siete heridas por disparos y cortes de machete”, confirmó la Policía en su comunicado oficial.

Ante la gravedad de los hechos, la PNH movilizó “todas sus fuerzas” para responder a la matanza, en una operación policial que cuenta con el respaldo de la Fuerza de Tarea, equipo privado de seguridad de la empresa estadounidense Vectus Global que presta servicios al Gobierno haitiano.

“Por el momento, la PNH y la Fuerza de Tarea llevan a cabo una operación en Bongard y Clemenceau, con apoyo de helicópteros, para localizar y neutralizar a los bandidos terroristas responsables de estos actos criminales”, señaló la información oficial.

Este ataque ocurre después de que la PNH y la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF) anunciaran de forma reciente la instalación de cinco bases operativas avanzadas en las comunas de Kenscoff, Tabarre, Arcahaie, Gressier y Puerto Príncipe, con el propósito de reforzar su capacidad operativa contra las bandas criminales.

Según la Policía, esta iniciativa busca consolidar los espacios ya recuperados, impedir que los grupos armados regresen a ellos y asegurar dispositivos de seguridad estables para que las comunidades funcionen con tranquilidad, proyecto que cuenta con financiamiento de la Unión Europea y ejecución de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

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En la lucha contra las pandillas también participan más de 2.000 soldados de El Salvador, enviados por el presidente Nayib Bukele para apoyar la búsqueda de cuatro compañeros suyos que integraban la GSF y desaparecieron tras una emboscada el pasado 18 de octubre en Croix-des-Bouquets, en las afueras de Puerto Príncipe.