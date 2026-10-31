'Epa Colombia' se graduó en prisión y recibió la visita de una de sus amigas más queridas: "Está muy baja de peso"

La creadora de contenido Daneidy Barrera, mejor conocida como 'Epa Colombia', recibió una visita en la cárcel este viernes de una de sus amigas más cercanas.

Se trata de la también creadora de contenido Yina Calderón, quien visitó a la empresaria en la cárcel Coiba Picaleña, ubicada en Ibagué, Tolima, a donde fue trasladada por orden del presidente Abelardo de la Espriella.

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Calderón pudo visitar a Epa Colombia y describió cómo la encontró dentro del penal tras casi dos años desde su captura.

"Es una presa más, sin ningún tipo de beneficio", comenzó diciendo Calderón. A su vez, reveló que la creadora de contenido "está muy baja de peso".

No obstante, resaltó que la vio "con ganas de salir adelante". "La vi muy optimista", subrayó.

También se conoció que Epa Colombia realizó un curso de maquillaje y se graduó dentro del penal.

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"Dijo que pronto va a salir (...) Nos dimos un abrazo de despedida y le dije hasta la próxima, amiga, y que el próximo abrazo va a ser afuera, y confío en Dios que así va a ser", indicó.

Cabe recordar que la influencer fue condenada por los delitos de daño en bien ajeno agravado, instigación a delinquir con fines terroristas y perturbación al servicio de transporte público, luego de que destruyera con un martillo diferentes elementos de la estación Molinos y difundiera las imágenes de lo ocurrido a través de sus redes sociales.