EEUU pidió en extradición al narcocriminal “El Chapo Isidro”, uno de los 10 fugitivos más buscados

Washington pidió en extradición a alias "El Chapo Isidro", quien es uno de los 10 fugitivos más buscados por el FBI y que fue capturado en Sinaloa en un operativo que contó con la inteligencia de EEUU. Tres meses de intercambio de información y el despliegue de tecnología de Estados Unidos precedieron la captura de este capo en territorio mexicano y es pedido en Estados Unidos por narcoterrorismo, conspiración para proporcionar apoyo material a una organización terrorista, tráfico internacional de drogas y lavado de dinero.