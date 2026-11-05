Investigan la muerte de Rafael Simón Pérez, exboxeador que saltaba la cuerda en distintos semáforos de Barquisimeto

La comunidad barquisimetana (estado Lara) se encuentra conmocionada tras conocerse el fallecimiento de Rafael Simón Pérez, un exboxeador que se hizo conocido por entretener a conductores y peatones mientras saltaba la cuerda en distintos semáforos de la ciudad.

Según reportes, el cuerpo de Pérez fue localizado sin vida este jueves 5 de noviembre en una calle de la capital larense.

Hasta el momento no se han determinado las circunstancias de su muerte, por lo que las autoridades mantienen las investigaciones.

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Durante el levantamiento del cadáver, funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) observaron que presentaba un traumatismo en la cabeza.

Sin embargo, todavía no se ha establecido cómo se produjo la lesión ni si hubo participación de otras personas.

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En Barquisimeto y Cabudare, Rafael Simón Pérez era recordado por su trato amable.

Solía presentarse en concurridos cruces viales, como la intersección de las avenidas Lara y Los Leones, así como en distintos sectores de Valle Hondo.