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Miércoles, 26 de agosto de 2026
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Nepal

Al menos 95 muertos en Nepal tras desbordamiento de un río que provocó olas de lodo y agua de varios metros de altura: las devastadoras imágenes

agosto 26, 2026
Por: Redacción NTN24
Imágenes de emergencia en Nepal-AFP
Imágenes de emergencia en Nepal-AFP
La emergencia acabó con carreteras, viviendas e infraestructura en Nepal, además de dificultar la localización de turistas que viajaban hacia el santuario de Kailash.

Al menos 95 personas murieron este miércoles en Nepal por una crecida devastadora de un río en la frontera con China, informó a la AFP un portavoz de la policía.

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"Hasta el momento se han registrado 95 fallecidos", declaró el portavoz Abi Narayan Kafle, quien añadió que están desaparecidos unos 28 efectivos de la policía.

Cerca de 400 personas que iban hacia el monte Kailash, en el Tíbet chino, han quedado sin contacto luego de que la repentina riada devastara localidades, carreteras y otras infraestructuras en la frontera que hay entre Nepal y China.

El director de la empresa Touch Kailash Travels, Bashu Kumar Adhikari, notificó que 390 peregrinos esperaban cruzar este miércoles ya que iban al Tíbet y que, hasta la tarde, no lograron establecer comunicación con la mayoría. Según explicó, 93 de ellos eran ciudadanos con originarios de Nepal y la otra gran parte restante, indios.

La emergencia sacudió con fuerza el distrito nepalí de Rasuwa, cerca del paso fronterizo de Rasuwagadhi. La crecida del río Bhote Koshi se llevó consigo viviendas, mercados, carreteras y otras estructuras, dejando sectores de la zona aislados y dificultando las operaciones de búsqueda.

El reporte de víctimas aún es preliminar. La Policía de Nepal confirmó de manera inicial al menos 16 muertos, a su vez, las autoridades anunciaron que la cifra puede llegar a aumentar por la magnitud de los daños y a la complejidad para entrar a áreas en concreto. Por otra parte, el Ejército notificó el rescate de por el momento, 29 personas.

La situación de igual forma afecta a ciudadanos de otros países. El Consejo de Turismo de Nepal anunció que 384 turistas y viajeros siguen sin poder ser localizados, entre estos, 291 son extranjeros. Los registros también cuentan con personas de India, Estados Unidos, Reino Unido, Corea del Sur y otros países.

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Las autoridades de Nepal trasladaron helicópteros y equipos de seguridad para tratar de localizar a los desaparecidos. No obstante, las condiciones de la zona y el alto nivel de las aguas hacen difícil las labores de rescate. La destrucción de puentes y carreteras redujo también las posibilidades de llegar por tierra a ciertos sectores afectados.

En el lado chino de la frontera, las inundaciones y los deslizamientos afectaron la zona de Gyirong, un crucial punto de conexión terrestre con Nepal. China trasladó equipos de rescate y mandó a reforzar las labores de búsqueda, así como también las autoridades hablaron acerca de posibles nuevos riesgos con relación a la acumulación de agua y sedimentos.

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