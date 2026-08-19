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Miércoles, 19 de agosto de 2026
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Corea del Norte

Corea del Norte rechaza el recorte de maniobras anuales de Trump en Asia

agosto 19, 2026
Por: Redacción NTN24-Juan Carlos Senior
Kim Jong Un, jefe del régimen de Corea del Norte - Foto: EFE
Kim Jong Un, jefe del régimen de Corea del Norte - Foto: EFE
Kim Yo-jong calificó la reducción como insuficiente, pese a que el presidente de los Estados Unidos busca reabrir el diálogo con Kim Jong-un.

Corea del Norte ha rechazado la decisión de Donald Trump de reducir los ejercicios militares de Estados Unidos y Corea del Sur, al pensar en que el recorte no refleja un cambio real en la política de Washington hacia Pyongyang.

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Kim Yo-jong, hermana del líder norcoreano Kim Jong-un y una de las figuras más influyentes del régimen, ha puesto en duda la medida luego de que Washington y Seúl acordaran acortar de 11 a cinco días las maniobras conocidas como Ulchi Freedom Shield.

En una declaración divulgada este miércoles, Kim Yo-jong aseguró que la reducción no cambia la posición de Corea del Norte frente a Estados Unidos. Según The Wall Street Journal, Pyongyang ve que los ejercicios siguen representando una política hostil, pese a que su duración y algunas de sus actividades han sido reducidas.

La respuesta supone un revés para la estrategia de Trump, el cual ordenó rebajar sustancialmente la participación de Estados Unidos en las maniobras y vinculó su decisión con su relación con Kim Jong-un. El mandatario estadounidense insistió en que sigue teniendo una buena relación personal con el líder norcoreano y busca volver a estar con él.

Trump de igual forma cuestionó el costo de los ejercicios y señaló que no considera necesario tenerlos en su escala habitual a la vez que intenta avanzar a un nuevo contacto con Pyongyang. Su administración explora incluso la posibilidad de una nueva reunión con Kim durante este año.
El problema para Washington es que el gesto no fue interpretado por Corea del Norte como una concesión suficiente.

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Kim Yo-jong aseguró que las maniobras siguen siendo provocativas y que el recorte no cambia lo que Pyongyang considera una política norteamericana de confrontación.
Las maniobras empezaron el lunes y reúnen a fuerzas estadounidenses, surcoreanas y de otros aliados.

El ejercicio está diseñado para mejorar la capacidad de respuesta ante una eventual amenaza norcoreana e incluye entrenamiento relacionado con escenarios como ataques cibernéticos, drones y alteraciones de los sistemas de navegación.

La decisión de esta reducción de igual forma generó sorpresa en Corea del Sur. Según Reuters, Washington no informó anteriormente a Seúl sobre la orden de Trump, aunque ambos terminaron acordando cambiar la duración del ejercicio y reducir parte del entrenamiento en terreno.

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