Potencia económica de Asia confirma que participará en posesión presidencial de Abelardo de la Espriella a quien le entregarán una carta

El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, va a recibir una delegación oficial de Corea del Sur en el transcurso de su ceremonia de investidura, la cual se prevé que sea este viernes, en un gesto con el que Seúl quiere fortalecer las relaciones diplomáticas y ampliar la cooperación entre ambos países.

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La Presidencia surcoreana anunció este martes que los diputados Yoon Joon-byeong, del gobernante Partido Demócrata, y Lee Hai-min, del minoritario Partido Reconstruyendo Corea, irán al acto como enviados especiales del presidente Lee Jae Myung.

Según la portavoz presidencial, Kang Yu-jung, los representantes le darán una carta personal del mandatario surcoreano dirigida a De la Espriella, en la que deja ver su interés de reforzar la cooperación bilateral en el nuevo gobierno colombiano.

A la vez que harán parte de la ceremonia de posesión, la delegación tendrá reuniones con autoridades de la nueva administración para presentar las prioridades de la política exterior de Seúl y abordar oportunidades de trabajo de manera conjunta en distintas áreas.

Yoon Joon-byeong, uno de los enviados, de igual forma ocupa la vicepresidencia de la asociación de amistad parlamentaria entre Corea del Sur y Colombia, un organismo que incentiva el fortalecimiento de los vínculos políticos, económicos y comerciales de los dos países.

La jornada de los representantes surcoreanos también incluirá en su asistencia la recepción oficial ofrecida por el nuevo mandatario y a otros actos protocolarios relacionados con el cambio de gobierno.

De acuerdo con la oficina presidencial de Corea del Sur, la visita busca reafirmar el compromiso de Seúl con la ampliación de la cooperación en sectores estratégicos como energía, infraestructura, educación, economía y desarrollo, áreas en las que ambos países mantienen una relación de colaboración desde hace varios años.

El envío de una misión especial a la investidura demuestra el interés del gobierno de Lee Jae Myung por mejorar los lazos con la nueva administración colombiana y dar continuidad a la agenda bilateral en un contexto de renovación política en el país sudamericano.