Ministerio de Defensa de Colombia revela video de angustioso secuestro en Norte de Santander y señala al ELN

El Ministerio de Defensa de Colombia se pronunció sobre el secuestro de tres uniformados de la Policía en el departamento de Norte de Santander y apuntó hacia el grupo terrorista ELN.

"Rechazamos categóricamente el posible secuestro del mayor Fredy Alexis Russi González, patrullero Edinson Yesid Medina Traslaviña y patrullero Erica Tatiana Monroy Hurtado, integrantes de la Dijin", señaló Mindefensa.

Los agentes se movilizaban de Ocaña hacia Cúcuta en una vía con preocupante presencia de miembros de este grupo guerrillero.

Ante esto, el ministerio señaló que "toda la capacidad de la Fuerza Pública está desplegada para establecer su ubicación y garantizar su regreso sanos y salvos".

Asimismo, aseguró que este hecho sería "una retaliación por los contundentes golpes contra los grupos armados en el Catatumbo".

"El Estado no se intimida ni retrocede: quienes atenten contra nuestros policías enfrentarán toda la fuerza de la institucionalidad y responderán ante la justicia", agregó la cartera que además compartió un video grabado desde una montaña en el que se ve el momento del secuestro.

Horas después, Mindefensa reveló nuevos detalles del suceso y señaló que "estaría relacionado presuntamente con integrantes de la estructura ‘Camilo Torres’ del ELN, bajo el mando de alias ‘Zorrito’, quien sería superior de alias ‘Firulais’".

"Exigimos su liberación inmediata y sin condiciones. A quienes los mantienen secuestrados les decimos: la vida e integridad de nuestros policías es responsabilidad de sus captores", sentenció.