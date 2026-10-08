Alerta en Aragua: intensas lluvias provocan crecida de ríos y quebradas en el Parque Nacional Henri Pittier
Las intensas lluvias registradas en las zonas montañosas del Parque Nacional Henri Pittier, en Aragua, han generado un aumento considerable en el caudal de varios ríos y quebradas que atraviesan las dos vertientes del parque.
La situación genera especial preocupación en la vertiente sur, donde los suelos han experimentado durante años una importante pérdida de cobertura vegetal y procesos de erosión asociados a los incendios forestales.
Esta condición reduce la capacidad del terreno para absorber el agua y favorece una mayor escorrentía hacia los cauces.
Entre los ríos que podrían presentar mayor vulnerabilidad se encuentran El Limón y El Castaño, lo que incrementa el riesgo de inundaciones y movimientos de tierra en las comunidades ubicadas en las zonas bajas.
Ante el panorama, los organismos de seguridad, prevención y gestión de riesgos de Aragua mantienen un despliegue de vigilancia.
Por el momento, la Onda Tropical número 55 continúa su desplazamiento por Venezuela y avanza desde la zona central hacia el occidente del país.
Así lo comunicó en un reciente reporte el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh).
"El sistema interactúa con la Zona de Convergencia Intertropical y la Vaguada Monzónica", indicó el organismo.
Según la instancia, la onda tropical se moviliza a una velocidad cercana a los 30 kilómetros por hora.