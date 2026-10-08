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Jueves, 08 de octubre de 2026
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Aragua

Alerta en Aragua: intensas lluvias provocan crecida de ríos y quebradas en el Parque Nacional Henri Pittier

octubre 8, 2026
Por: Redacción NTN24
Crecida de ríos y quebradas en el Parque Nacional Henri Pittier (Aragua, Venezuela) - Fotos: X
Crecida de ríos y quebradas en el Parque Nacional Henri Pittier (Aragua, Venezuela) - Fotos: X
Entre los ríos que podrían presentar mayor vulnerabilidad se encuentran El Limón y El Castaño.

Las intensas lluvias registradas en las zonas montañosas del Parque Nacional Henri Pittier, en Aragua, han generado un aumento considerable en el caudal de varios ríos y quebradas que atraviesan las dos vertientes del parque.

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La situación genera especial preocupación en la vertiente sur, donde los suelos han experimentado durante años una importante pérdida de cobertura vegetal y procesos de erosión asociados a los incendios forestales.

Esta condición reduce la capacidad del terreno para absorber el agua y favorece una mayor escorrentía hacia los cauces.

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Entre los ríos que podrían presentar mayor vulnerabilidad se encuentran El Limón y El Castaño, lo que incrementa el riesgo de inundaciones y movimientos de tierra en las comunidades ubicadas en las zonas bajas.

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Ante el panorama, los organismos de seguridad, prevención y gestión de riesgos de Aragua mantienen un despliegue de vigilancia.

Por el momento, la Onda Tropical número 55 continúa su desplazamiento por Venezuela y avanza desde la zona central hacia el occidente del país.

Así lo comunicó en un reciente reporte el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh).

"El sistema interactúa con la Zona de Convergencia Intertropical y la Vaguada Monzónica", indicó el organismo.

Según la instancia, la onda tropical se moviliza a una velocidad cercana a los 30 kilómetros por hora.

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