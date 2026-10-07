Caracas y Miranda bajo fuertes lluvias: reportan anegaciones y crecida del río Guaire

Las fuertes lluvias registradas este miércoles 7 de octubre han generado anegaciones en distintos puntos de Caracas, capital de Venezuela.

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Asimismo, las precipitaciones provocaron un aumento considerable en el nivel de varios ríos y quebradas.

Uno de los principales puntos de atención es el río Guaire, cuyo caudal aumentó de manera significativa a la altura de Bello Monte.

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En la parroquia La Vega, por su parte, la quebrada Los Cangilones se desbordó y provocó el desplazamiento de agua, lodo y sedimentos sobre la vía.

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A su vez, en El Valle, en la calle Cajigal, así como en Prado de María y El Cementerio, varias zonas quedaron cubiertas de agua, dificultando el paso tanto de vehículos como de peatones.

Entretanto, en los Altos Mirandinos, específicamente en Montañalta, la corriente generada por una quebrada alcanzó tal fuerza que arrastró dos vehículos.

Según las autoridades, actualmente la Onda Tropical n.º 55 está transitando por el territorio venezolano, desplazándose desde el centro hacia el occidente del país.

Expertos agregan que el sistema interactúa de manera directa con la Zona de Convergencia Intertropical y una vaguada en altura, lo que refuerza la formación de mantos nubosos.