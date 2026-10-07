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Miércoles, 07 de octubre de 2026
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Lluvias en Venezuela

Lluvias causaron el colapso de una pared sobre un autobús en Los Teques: reportan un herido

octubre 7, 2026
Por: Redacción NTN24
Colapso de una pared sobre un autobús en Los Teques deja una persona herida - Fotos: X
Colapso de una pared sobre un autobús en Los Teques deja una persona herida - Fotos: X
Las intensas precipitaciones de este miércoles han afectado principalmente a la zona central y occidental de Venezuela.

Una pared se desplomó sobre un autobús de transporte público debido a las fuertes lluvias registradas este miércoles en Los Teques, estado Miranda (Venezuela).

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Según reportes, las intensas precipitaciones habrían debilitado la estructura hasta provocar su colapso, haciendo que los escombros cayeran directamente sobre la unidad.

El incidente dejó una persona herida, quien fue atendida en el lugar.

Por otro lado, las fuertes lluvias registradas este miércoles 7 de octubre han generado anegaciones en distintos puntos de Caracas, capital de Venezuela.

Asimismo, las precipitaciones provocaron un aumento considerable en el nivel de varios ríos y quebradas.

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Uno de los principales puntos de atención es el río Guaire, cuyo caudal aumentó de manera significativa a la altura de Bello Monte.

Entretanto, en los Altos Mirandinos, específicamente en Montañalta, la corriente generada por una quebrada alcanzó tal fuerza que arrastró dos vehículos.

La Onda Tropical número 55 continúa su desplazamiento por Venezuela y avanza desde la zona central hacia el occidente del país.

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Expertos agregan que el sistema interactúa de manera directa con la Zona de Convergencia Intertropical y una vaguada en altura, lo que refuerza la formación de mantos nubosos.

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