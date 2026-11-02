Cinismo: Delcy Rodríguez monta show navideño mientras los venezolanos sufren apagones

El régimen de Delcy Rodríguez adelantó la Navidad con un espectáculo de luces, conciertos y fuegos artificiales, en medio de la profunda crisis que atraviesa Venezuela. Mientras la cúpula chavista organiza celebraciones y promueve mensajes de alegría, millones de venezolanos enfrentan apagones de hasta 16 horas, fallas en los servicios públicos y dificultades para cubrir sus necesidades básicas.